Netflix: la comedia familiar de los 2000 con Steve Martin que es furor y te hace reír a carcajadas

En Netflix Argentina, "Más barato por docena" volvió a ser furor y se posiciona otra vez entre las favoritas para ver en familia. Protagonizada por Steve Martin, es una comedia de los 2000 que sigue conquistando con su humor simple, escenas caóticas y ese estilo liviano ideal para desconectar, reírse a carcajadas y disfrutar sin pensar demasiado.

¿De qué se trata "Más barato por docena", la divetida comedia para disfrutar en Netflix?





¿De qué se trata "Más barato por docena", la divetida comedia para disfrutar en Netflix?

Esta producción sigue la vida de la familia Baker, encabezada por Tom y Kate, quienes intentan equilibrar sus carreras con la crianza de sus doce hijos. Cuando surge una oportunidad laboral importante, toda la familia se muda, y lo que parecía un nuevo comienzo pronto se convierte en un caos constante lleno de situaciones inesperadas.

Cada uno de los hijos tiene su propia personalidad, lo que hace que la convivencia sea tan divertida como complicada. Entre peleas, travesuras y momentos de unión, los chicos atraviesan sus propios conflictos mientras intentan adaptarse a los cambios, especialmente cuando sienten que la familia empieza a desordenarse.

Esa dinámica genera escenas desopilantes, pero también momentos más sensibles. A lo largo de la película, los Baker enfrentan desafíos que ponen a prueba su paciencia y su forma de convivir, pero también refuerzan el valor de estar juntos.

Entre el humor y el caos, la historia logra mostrar cómo, incluso en medio del desorden, el vínculo familiar es lo que termina sosteniendo todo.

El reparto está integrado por Steve Martin y Bonnie Hunt como los padres de esta numerosa familia, acompañados por un elenco joven que aporta frescura y diversidad a la historia. Entre ellos se destacan Hilary Duff, Tom Welling y Piper Perabo, junto a otros actores que dan vida a cada uno de los hijos, logrando un equilibrio entre humor y momentos emotivos que potencian el espíritu familiar de la película.