Netflix: la conmovedora película con Rachel McAdams que conecta con todas las edades

En el catálogo de Netflix Argentina se encuentra "¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret", una de las películas más recientes de Rachel McAdams, que logró destacarse por su sensibilidad y por la forma en que conecta con distintas generaciones desde una mirada cercana y auténtica.

¿De qué se trata "¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret", la dramática película que es tendencia en Netflix?





¿De qué se trata "¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret", la dramática película que es tendencia en Netflix?

Esta producción sigue a Margaret, una chica que se muda con su familia y tiene que adaptarse a un entorno completamente distinto, mientras empieza a hacerse preguntas sobre quién es, en qué cree y cómo encajar.

A su alrededor aparecen personajes que acompañan ese proceso de crecimiento, como su mamá, que también atraviesa sus propios cambios y trata de encontrar su lugar en esta nueva etapa. La relación entre ellas es muy real, con momentos de conexión y otros de distancia, mostrando ese vínculo madre-hija que va cambiando con el tiempo.

A la vez están sus nuevas amigas, con quienes comparte dudas, inseguridades y esas primeras experiencias que marcan la adolescencia. Lo que le pasa a Margaret es simple pero a la vez muy profundo: empieza a cuestionarse todo, desde su cuerpo hasta sus creencias, mientras busca respuestas a su manera.

La película logra mostrar ese crecimiento sin exagerar, con situaciones cotidianas que cualquiera puede reconocer, y termina dejando una sensación cálida, como si te hubieras reencontrado con una parte tuya que habías dejado medio olvidada.

El reparto está encabezado por Abby Ryder Fortson en el papel de Margaret, acompañada por Rachel McAdams como su mamá, aportando una presencia cálida y cercana. También se destacan Kathy Bates en el rol de la abuela, sumando carisma y humor, y Benny Safdie como el padre, completando una familia creíble que potencia el costado más humano de la historia.