Netflix: la cruda miniserie de solo 7 capítulos que está basada en un crimen real

Netflix sumó a su catálogo una miniserie que ya escaló al top 5 de lo más visto en la Argentina: "Amor y muerte" (Love & Death). Esta cruda historia real de solo 7 episodios tiene a todo el país hablando de Candy Montgomery, la ama de casa "perfecta" que mató a su amiga con un hacha.

Es la opción ideal para ver de un tirón este fin de semana. Acá te contamos los detalles de la masacre suburbana que nadie puede creer.

De la iglesia a los 41 hachazos: la historia de la serie de Netflix





La historia sigue a Candy (interpretada por una perturbadora Elizabeth Olsen), una mujer muy activa en su iglesia que empieza a sentirse asfixiada por la rutina de su vida suburbana en Texas.

Inicia un romance secreto con Allan Gore, el marido de una de sus mejores amigas, Betty. Lo que empezó como una aventura planificada terminó en una carnicería.

El 13 de junio de 1980, Candy fue a la casa de su amiga y, tras una discusión, le propinó 41 hachazos. El realismo de la serie te mantiene pegado al sillón mientras muestra cómo se desmorona la vida de estos vecinos modelo.

Love & Death, protagonizada por Elizabeth Olsen.

Un juicio escandaloso y la actuación de Olsen





La serie no solo muestra el ataque, sino el escandaloso proceso judicial que vino después. Lo que más impacta al público es el giro final: Candy Montgomery se sentó en el banquillo de los acusados y, a pesar de la brutalidad del ataque, alegó que actuó en "legítima defensa".

Junto a Olsen, el elenco se completa con Jesse Plemons y Lily Rabe, quienes logran un clima de asfixia suburbana que es tendencia absoluta. Si te gustan los relatos de crímenes reales con giros que no podés creer, esta es la maratón que necesitás y que ya es furor en Netflix.

La opción ideal para el fin de semana





Con capítulos que duran menos de sesenta minutos, esta producción es la opción ideal para ver durante el descanso. Su ritmo rápido y su tono oscuro atraen a los fanáticos de las historias basadas en crímenes reales que tienen giros impactantes.

La serie propone una mirada profunda sobre los límites de la moral y la desesperación. Sin dudas, es una de esas historias que invitan a la reflexión mucho tiempo después de que aparecen los créditos finales en la pantalla.