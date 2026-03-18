Netflix: la emotiva película italiana que le rinde tributo a Maradona y emociona a los argentinos

En Netflix Argentina, algunas películas aparecen casi sin hacer ruido pero terminan dejando una huella fuerte, sobre todo cuando logran conectar con algo tan propio como el fútbol y todo lo que representa.

Esta historia, atravesada por recuerdos, emociones y momentos muy personales, se mete de lleno en ese universo donde la pasión y la identidad van de la mano, generando una cercanía inmediata con quienes la ven.

Se trata de "Fue la mano de Dios", de Paolo Sorrentino (2021), una producción italiana que mezcla lo íntimo con lo simbólico y construye un relato tan personal como universal.

A través de su mirada, la película no solo revive la figura de Diego Maradona, sino que también despierta en los espectadores una sensación de nostalgia, emoción y conexión con esas etapas de la vida que marcan para siempre.

¿De qué trata "Fue la mano de Dios", la película italiana de Netflix que revindica al fútbol y homenajea a Maradona?





¿De qué trata "Fue la mano de Dios", la película italiana de Netflix que revindica al fútbol y homenajea a Maradona?

"Fue la mano de Dios" nos lleva al Nápoles de los '80 y a la vida de Fabietto, un adolescente que empieza a descubrirse mientras atraviesa los dilemas típicos de la juventud.

La película mezcla la emoción de crecer con los giros inesperados de la vida: la familia, los amigos, los sueños y también la tragedia que marca un antes y un después.

Sorrentino logra que cada escena se sienta cercana, sensible y profundamente humana, sin perder el pulso poético que lo caracteriza.

Su historia se cruza constantemente con la figura de Diego Maradona, cuya llegada a Nápoles y momentos icónicos del Mundial '86 se entrelazan con la vida del chico.

Esa mezcla entre lo cotidiano y lo extraordinario construye un relato que homenajea al fútbol, a nuestro jugador estrella y a los recuerdos de la ciudad, pero también funciona como una carta personal del director a su propia juventud y a las decisiones que marcaron su camino.

Lo que más destaca de la película es cómo humaniza a todos sus personajes. El protagonista no es solo un adolescente que enfrenta pérdidas; su familia, con sus alegrías y conflictos, y sus amigos, con sus juegos y pequeñas traiciones, aportan una textura realista y cercana.

La sensibilidad de Sorrentino se nota en cada gesto y en cómo nos hace sentir la mezcla de dolor, ilusión y nostalgia que acompaña el paso a la adultez, dejando al espectador con una sensación de ternura y de reconocimiento de momentos que todos vivimos alguna vez.

Reparto de "Fue la mano de Dios"





Luisa Ranieri (Patrizia).

Filippo Scotti (Fabietto Schisa).

Teresa Saponangelo (Maria Schisa).

Toni Servillo (Saverio Schisa).