Netflix: la película con Robert De Niro que está entre las más vistas y te mantendrá con el corazón acelerado

En los últimos días, Netflix Argentina sumó a su catálogo una película nueva protagonizada por Robert De Niro que no solo nos permite volverlo a ver en un papel de acción policial, sino que con su trama logró posicionarse como uno de los thrillers psicológicos más vistos y comentados de la semana.

Se trata de "Susurran tu nombre", un largometraje que apuesta por las técnicas clásicas y noventeras del género, sin perder de vista las nuevas formas de construir misterio y desarrollar a sus personajes.

La película está basada en la novela homónima de Alex North, publicada en 2019, y lleva a la pantalla una historia cargada de secretos, investigación y oscuridad.

¿De qué trata "Susurran tu nombre", la película con Robert De Niro que despierta la curiosidad en Netflix?





"Susurran tu nombre", la película que está disponible en Netflix.

Esta producción arranca con Tom Kennedy, un escritor que intenta recomponer su vida después de la muerte de su esposa y decide mudarse junto a su hijo Jake a un pueblo que, en principio, parece tranquilo.

Pero esa calma dura poco, ya que el chico desaparece y, a partir de ese momento, su padre queda completamente desesperado por encontrarlo.

La situación, además, tiene una particularidad inquietante y es que recuerda demasiado a una serie de secuestros ocurridos años atrás. Para intentar entender qué está pasando, Tom termina recurriendo a su padre, Pete Willis.

El vínculo entre los dos está lejos de ser sencillo: llevan años distanciados y tienen varias heridas sin resolver. Pete fue detective y, justamente, fue quien logró atrapar al asesino serial Frank Carter, conocido como "El Hombre de los Susurros".

Volver a involucrarse en un caso parecido significa también enfrentarse con una parte bastante incómoda de su propio pasado. Así, se evidencia que el caso policial no queda separado del conflicto familiar.

Mientras Tom intenta encontrar a su hijo a cualquier precio, Pete tiene que volver a ocupar un lugar en la vida de su hijo y, al mismo tiempo, enfrentarse a todo aquello que dejó atrás.

En paralelo aparece Amanda Beck, la detective encargada de la investigación, mientras las sospechas empiezan a apuntar hacia distintas personas y la figura de Frank Carter vuelve a cobrar fuerza.

Reparto de "Susurran tu nombre"





Robert De Niro - Pete Willis.

Adam Scott - Tom Kennedy.

Michelle Monaghan - Amanda Beck.

Michael Keaton - Frank Carter.

Hamish Linklater - Norman Collins.

Owen Teague - Francis Carter Jr.

Acston Luca Porto - Jake Kenned.

John Carroll Lynch.

Will Brill.

Jacob Berger.