Netflix: la película de Tom Cruise que cerró una saga icónica en el cine y ahora encabeza el ranking
El cierre de una de las sagas de acción más queridas de la historia acaba de llegar a Netflix Argentina y ya se metió en el top 2 de lo más visto.
En los últimos días, Netflix Argentina incorporó a su catálogo, en medio de una renovación de contenido, "Misión imposible: La sentencia final", la última entrega de la icónica saga protagonizada por Tom Cruise del 2025.
Con su llegada a la plataforma, la película no tardó en meterse entre lo más visto, impulsada por su combinación de acción, espectáculo y el cierre de una historia que marcó al cine en los últimos años.
¿De qué se trata "Misión Imposible: La sentencia final", la última parte del clásico de acción que llegó a Netflix?
En su nueva entrega, Christopher McQuarrie, la saga se despide con una explosión de acción, emoción y memoria colectiva, llevándonos directo a ese lugar donde la melancolía se mezcla con el vértigo.
En esta se retoma la historia de Ethan Hunt en una misión que lo vuelve a poner al límite, con el destino del mundo dependiendo de decisiones que no admiten errores. Como en toda la saga, la trama combina tecnología, espionaje y amenazas globales, mientras el protagonista se mete en situaciones cada vez más extremas, donde cualquier paso en falso puede desencadenar consecuencias irreversibles.
En el centro está Tom Cruise, que vuelve a encarnar a Ethan con esa mezcla de determinación, rebeldía y entrega total que ya es marca registrada. A su alrededor aparecen viejos aliados, como Grace y nuevas caras que acompañan una historia donde la lealtad, el riesgo y los vínculos pesan tanto como la acción.
Así, se mantiene intacta la esencia que convirtió a la saga en un clásico desde los 90: acción constante, tensión que se siente en el cuerpo y escenas que te hacen agarrarte del sillón sin darte cuenta. Pero también suma un costado más emocional, con momentos que conectan con la historia del personaje y le dan un cierre a la altura. Es de esas películas que te hacen desconectar de todo y meterte de lleno en un viaje de pura adrenalina.