Netflix: la película de Tom Cruise que cerró una saga icónica en el cine y ahora encabeza el ranking

En los últimos días, Netflix Argentina incorporó a su catálogo, en medio de una renovación de contenido, "Misión imposible: La sentencia final", la última entrega de la icónica saga protagonizada por Tom Cruise del 2025.

Con su llegada a la plataforma, la película no tardó en meterse entre lo más visto, impulsada por su combinación de acción, espectáculo y el cierre de una historia que marcó al cine en los últimos años.

¿De qué se trata "Misión Imposible: La sentencia final", la última parte del clásico de acción que llegó a Netflix?

¿De qué se trata "Misión Imposible: La sentencia final", la última parte del clásico de acción que llegó a Netflix?

En su nueva entrega, Christopher McQuarrie, la saga se despide con una explosión de acción, emoción y memoria colectiva, llevándonos directo a ese lugar donde la melancolía se mezcla con el vértigo.

En esta se retoma la historia de Ethan Hunt en una misión que lo vuelve a poner al límite, con el destino del mundo dependiendo de decisiones que no admiten errores. Como en toda la saga, la trama combina tecnología, espionaje y amenazas globales, mientras el protagonista se mete en situaciones cada vez más extremas, donde cualquier paso en falso puede desencadenar consecuencias irreversibles.

En el centro está Tom Cruise, que vuelve a encarnar a Ethan con esa mezcla de determinación, rebeldía y entrega total que ya es marca registrada. A su alrededor aparecen viejos aliados, como Grace y nuevas caras que acompañan una historia donde la lealtad, el riesgo y los vínculos pesan tanto como la acción.

Así, se mantiene intacta la esencia que convirtió a la saga en un clásico desde los 90: acción constante, tensión que se siente en el cuerpo y escenas que te hacen agarrarte del sillón sin darte cuenta. Pero también suma un costado más emocional, con momentos que conectan con la historia del personaje y le dan un cierre a la altura. Es de esas películas que te hacen desconectar de todo y meterte de lleno en un viaje de pura adrenalina.

Reparto de "Misión imposible: La sentencia final"

Tom Cruise como Ethan Hunt

Ving Rhames como Luther Stickell

Simon Pegg como Benji Dunn

Rebecca Ferguson como Ilsa Faust

Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis

Hayley Atwell como Grace

Esai Morales como el antagonista principal