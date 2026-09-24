Netflix: la peliucla de la directora de "Yo nunca" que dura menos dos horas y es furor

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo con películas que rápidamente consiguen llamar la atención de los usuarios y escalar entre las más vistas.

En esta oportunidad, una comedia de menos de dos horas se instaló en el ranking de la plataforma gracias a una historia que combina momentos de humor, romance y situaciones inesperadas.

Detrás de "Las mejores" está la directora de "Yo nunca", una de las series juveniles más conocidas de la plataforma, y también cuenta con la participación de la misma actriz que protagonizó aquella historia, Maitreyi Ramakrishnan.

Con un ritmo ágil y una propuesta pensada para disfrutar sin demasiadas vueltas, la película se convirtió en una de las opciones que más reproducciones reúne actualmente dentro del catálogo.

¿De qué se trata "Las mejores", la comedia que conquista en Netflix con su fresca historia?

¿De qué se trata "Las mejores", la comedia que conquista en Netflix con su fresca historia?

La película arranca con un grupo de estudiantes que tiene un objetivo muy claro: llegar a una importante competencia de danza y demostrar que tienen lo necesario para quedarse con el primer puesto.

Lo que al principio parece una oportunidad para disfrutar de la música y el baile empieza a ponerse bastante más serio cuando los ensayos se vuelven cada vez más exigentes y la presión por ganar comienza a afectar la relación entre ellos.

En el centro de la historia está el personaje de Maya, que vuelve a ponerse al frente de una comedia juvenil, aunque esta vez en un universo completamente diferente.

Su personaje tiene que enfrentarse a las expectativas que pesan sobre ella mientras intenta encontrar la manera de destacarse dentro de un equipo donde cada integrante tiene sus propias ideas y ambiciones.

El baile no aparece solamente como un espectáculo para acompañar la historia, sino que también sirve para mostrar las diferencias entre los personajes.

Hay competencia, choques, momentos bastante divertidos y situaciones en las que queda claro que tener talento no siempre alcanza cuando se trata de trabajar con otras personas.

A medida que se acerca la competencia, los protagonistas tienen que aprender a dejar algunas diferencias de lado y entender qué quieren realmente conseguir.

La película mantiene un ritmo muy dinámico, con coreografías inspiradas en Bollywood, música y bastante humor, pero también encuentra espacio para hablar de la identidad, la amistad y esa necesidad de demostrar que uno puede estar a la altura de las expectativas de los demás.

Tiene una historia sencilla, personajes fáciles de seguir y suficientes momentos de baile como para que la experiencia sea entretenida de principio a fin, sin pretender convertirse en algo más complicado de lo que realmente quiere ser.

Reparto de "Las mejores"

Maitreyi Ramakrishnan como Maya

Priyanka Kedia como Anjali

Hasan Minhaj como Hamza Latif

Chaneil Kular como Arjun

Ankur Rathee como Ronak

Janina Gavankar

Lilly Singh

Nico Greetham

Shreya Navile

Kavi Ramachandran