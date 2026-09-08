Netflix: la serie perfecta para los fanáticos de los musicales que ya tiene fecha de salida

Netflix modifica constantemente su oferta de contenidos y cada mes llegan nuevas películas y series, pero también hay producciones que dejan de estar disponibles debido a la finalización de acuerdos de licencia. Entre los títulos que tienen prevista su salida durante septiembre se encuentra una ficción que es ideal para los fanáticos de las historias con musicales.

Se trata de "La extraordinaria playlist de Zoey", una comedia dramática que actualmente puede verse en Netflix Argentina y que cuenta con dos temporadas.

La extraordinaria playlist de Zoey: la sinopsis de Netflix

"Tras un accidente, Zoey adquiere la insólita habilidad de oír los pensamientos más profundos de la gente... ¡a través de interpretaciones de canciones populares".

"La extraordinaria playlist de Zoey" cuenta con dos temporadas de episodios cortos.

La historia sigue a Zoey Clarke, una programadora informática de San Francisco interpretada por Jane Levy. Todo cambia cuando, durante una resonancia magnética realizada mientras ocurre un terremoto, experimenta un accidente que le otorga una capacidad inesperada: puede escuchar los pensamientos y sentimientos más profundos de otras personas, pero no a través de conversaciones normales, sino convertidos en canciones.

Desde ese momento, el mundo cotidiano de Zoey adquiere una dinámica completamente diferente. Las personas que la rodean comienzan a expresar aquello que no pueden decir mediante interpretaciones musicales que solamente ella puede escuchar.

La serie combina momentos de humor, comedia, música y dilemas personales de la protagonista, por lo que es ideal para quienes buscan una historia entretenida y dinámica.

La producción también desarrolla conflictos familiares y amorosos. Uno de los principales ejes de la historia es la enfermedad terminal del padre de Zoey, mientras que su vida afectiva y sus relaciones laborales suman nuevos desafíos a medida que aprende a convivir con su particular habilidad.

¿Quiénes actúan en La extraordinaria playlist de Zoey?

El elenco está encabezado por Jane Levy, acompañada por Skylar Astin, Alex Newell y John Clarence Stewart. También participan actores reconocidos como Lauren Graham, Peter Gallagher y Mary Steenburgen, entre otros.

La serie cuenta con dos temporadas y 25 episodios en total: la primera tiene 12 capítulos y la segunda, 13. Además, la historia tuvo un cierre posterior con Las extraordinarias Navidades de Zoey, un especial que también fue incorporado a Netflix en distintos territorios.

¿Hasta cuándo se puede ver La extraordinaria playlist de Zoey en Netflix?

Los suscriptores tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 para disfrutar de las dos temporadas de "La extraordinaria playlist de Zoey" antes de su salida del catálogo. El título figura entre las producciones que Netflix retirará durante septiembre debido a la finalización de sus períodos de disponibilidad.