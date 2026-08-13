Netflix le dio otra oportunidad: la divertida comedia de los 2000 que rompe récords

Después de varios años desde su estreno, una comedia que marcó a toda una generación volvió a encontrar su lugar entre las favoritas del público. Su llegada a Netflix Argentina le dio una nueva oportunidad y consiguió despertar la nostalgia de los fanáticos además de conquistar a espectadores que la descubrieron por primera vez.

"Lo que las chicas quieren" es una de esas películas que quedaron asociadas al cine de los 2000, con una combinación de comedia, romance y situaciones típicas de la época. Protagonizada por Amanda Bynes y Colin Firth se convirtió con el tiempo en una de las películas más recordadas de su carrera y ahora vuelve a estar en boca de todos.

¿De qué se trata "lo que las chicas quieren", la comedia clásica que vuelve a ser furor gracias a Netflix?

¿De qué se trata "lo que las chicas quieren", la comedia clásica que vuelve a ser furor gracias a Netflix?

Esta producción sigue a Daphne Reynolds, una adolescente estadounidense que siempre sintió que algo le faltaba en su vida. Criada por su madre, Libby, creció sin conocer a su padre y durante años se preguntó por qué nunca estuvo presente.

Cuando descubre que se trata de Henry Dashwood, un importante político británico de una familia muy tradicional, decide viajar a Londres para conocerlo. Su llegada cambia por completo la vida de Henry, que se encuentra de golpe con una hija que no esperaba y que tiene una personalidad muy diferente a la suya.

A partir de ese momento, empieza a intentar encontrar su lugar dentro de la nueva familia mientras descubre un mundo lleno de reglas, apariencias y responsabilidades que le resulta completamente ajeno. Henry intenta acercarse a ella y compensar los años que pasaron separados, pero también debe lidiar con las diferencias entre ambos y con las presiones de su entorno.

En medio de todo, conoce a Ian Wallace, un joven con quien comienza una relación, mientras se enfrenta a situaciones que la obligan a decidir si quiere adaptarse a esa nueva vida o seguir siendo fiel a quien siempre fue. Con Amanda Bynes al frente, la película combina humor, romance y conflictos familiares alrededor de una protagonista que busca algo tan simple como conocer a su padre y descubrir dónde encaja.

Reparto de "lo que las chicas quieren"

Amanda Bynes - Daphne Reynolds

Colin Firth - Henry Dashwood

Kelly Preston - Libby Reynolds

Oliver James - Ian Wallace

Eileen Atkins - Jocelyn Dashwood

Jonathan Pryce - Alistair Payne

Anna Chancellor - Glynnis Payne

Tara Summers - Noelle

Christina Cole - Clarissa Payne

Sylvia Syms - Princess Charlotte

Ben Miller - Nigel

Peter Hugo - Lord Henry Dashwood

James Greene - Sir John Dashwood