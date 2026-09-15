Netflix quita de su catálogo el thriller psicológico basado en una novela de Stephen King
Entre las producciones que tienen los días contados dentro del catálogo de Netflix, hay un thriller psicológico que combina misterio, suspenso y terror y que está inspirado en una historia del reconocido escritor estadounidense Stephen King.
Netflix es una plataforma con muchos contenidos que se actualiza semana a semana y no solo agrega nuevos contenidos, sino que también quita títulos, cuyas licencias ya vencieron y finalizan su ciclo en el catálogo.
Este es el caso de "La ventana secreta", una película de 2004 protagonizada por Johnny Depp, que lleva al espectador a seguir la historia de un escritor atravesado por una separación y una fuerte crisis creativa.
La película adapta el relato "Ventana secreta, jardín secreto", incluido en la colección Las cuatro después de medianoche, publicada por Stephen King en 1990.
¿De qué trata "La ventana secreta"?
La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Un escritor exitoso intenta superar su separación y la sequía creativa, hasta que aparece en su vida un extraño personaje que lo acusa de plagiar uno de sus relatos."
A partir de esa premisa comienza una historia de suspenso, terror psicológico y misterio que pone el foco en la mente de su protagonista. El relato no depende únicamente de grandes escenas de acción, sino de una tensión que crece a medida que aparecen nuevos interrogantes y situaciones difíciles de explicar.
La película está protagonizada por Johnny Depp, quien interpreta a Mort Rainey, un escritor reconocido que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Después de su divorcio y de una fuerte crisis de inspiración, decide alejarse y refugiarse en una casa aislada junto a las montañas para intentar recuperar la creatividad perdida.
Todo cambia cuando aparece John Shooter, interpretado por John Turturro, un misterioso desconocido que acusa a Rainey de haber copiado una de sus historias. Así, el desconocido se transforma en una amenaza para Rainey, mientras el protagonista intenta demostrar que no cometió ningún plagio. La situación se vuelve cada vez más perturbadora y lo conduce hacia la paranoia y el terror psicológico.
¿Hasta cuándo se podrá ver "La ventana secreta" en Netflix?
De acuerdo con la información disponible sobre el catálogo de Netflix, el último día para ver "La ventana secreta" será el miércoles 30 de septiembre de 2026. Por ese motivo, quienes tengan pendiente esta película basada en una historia de Stephen King todavía cuentan con algunos días para verla antes de que deje de estar disponible en la plataforma.