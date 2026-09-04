Netflix quitará de su catálogo una de las series de comedia más ingeniosas: ¿Hasta cuándo se puede ver?

Como es sabido, Netflix es una de las plataformas de streaming con mayor variedad de contenidos y su catálogo se modifica de manera constante. Mientras suma nuevas películas, series y documentales, también elimina algunas producciones cuando finalizan los acuerdos de licencia que permiten mantenerlas disponibles para los usuarios.

Este es el caso de "The Good Place", una serie de comedia que combinó humor, fantasía y situaciones absurdas con una historia particularmente original. La producción, que se estrenó en 2016, logró mantenerse vigente con el paso de los años y continúa siendo una opción atractiva para quienes buscan una comedia diferente.

Netflix: ¿De qué trata "The Good Place"?





"Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona".

"The Good Place" es una serie de comedia que se estrenó en 2016 y Netflix incorporó tiempo después a su catálogo de manera completa.

La premisa gira alrededor de Eleanor Shellstrop, una mujer que, después de morir, llega por equivocación a lo que parece ser el lugar perfecto. El problema aparece cuando descubre que su comportamiento durante su vida no coincide con las características de las personas que supuestamente merecen estar allí.

A partir de esa situación comienza una historia que combina comedia, fantasía y reflexiones sobre la moral, las relaciones humanas y la posibilidad de cambiar. Eleanor intenta ocultar su error mientras busca convertirse en una mejor persona, pero distintos acontecimientos comienzan a poner en duda la aparente perfección de ese mundo.

La serie se caracteriza además por sus diálogos rápidos, situaciones absurdas y un relato que permanentemente introduce nuevos conflictos y sorpresas. Netflix la clasifica dentro del género de las sitcoms y las series de comedia, y entre sus principales protagonistas aparecen Kristen Bell, Ted Danson y William Jackson Harper, junto con Jameela Jamil, D'Arcy Carden y Manny Jacinto.

La serie estará disponible en Netflix hasta el 25 de septiembre.

¿Hasta cuándo se puede ver "The Good Place" en Netflix?





Los suscriptores tienen tiempo hasta el 25 de septiembre de 2026 para ver "The Good Place" antes de su salida del catálogo. La fecha fue informada recientemente por medios que siguen las novedades del catálogo de Netflix.

La serie cuenta con cuatro temporadas completas, por lo que quienes todavía no comenzaron a verla pueden organizar un maratón durante las próximas semanas. En total son 53 episodios y cada capítulo tiene una duración promedio cercana a los 22 minutos.