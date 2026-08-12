Netflix retira una de las trilogías más taquilleras de todos los tiempos: hasta cuándo se puede ver

Entre bosques encantados, montañas imponentes y criaturas fantásticas, la Tierra Media se convirtió en uno de los universos más reconocidos de la historia del cine. Sus personajes, batallas y aventuras lograron conquistar a varias generaciones y transformar las historias de J. R. R. Tolkien en clásicos de la fantasía.

Ahora, una de las trilogías más populares de este universo tiene los días contados dentro de Netflix. Se trata de "El Hobbit", la saga que llevó a los amantes de "El Señor de los Anillos" a volver a disfrutar de este mundo fantástico y que próximamente dejará de estar disponible en el catálogo de la plataforma.

"El Hobbit": la saga que expandió el universo de Tolkien

"El Hobbit": la saga que expandió el universo de Tolkien

La trilogía sigue a Bilbo Bolsón, un hobbit que lleva una vida tranquila en su casa y no tiene ninguna intención de salir de ella. Los hobbits son criaturas pequeñas, parecidas a los humanos, que disfrutan de la comodidad, la comida y una vida sin demasiados problemas.

Pero todo cambia cuando Gandalf, un mago, llega junto a un grupo de enanos liderados por Thorin y le propone acompañarlos en una aventura para recuperar el reino que su pueblo perdió años atrás a manos de un enorme dragón llamado Smaug.

Aunque al principio él no sabe muy bien dónde se está metiendo, termina aceptando y comienza un viaje lleno de peligros. La historia ocurre muchos años antes de "El Señor de los Anillos" y permite conocer a personajes que después tendrán importancia en esa historia.

En "Un viaje inesperado", recién empieza a descubrir todo lo que existe fuera de su casa. Durante el camino se enfrenta a criaturas peligrosas, conoce nuevos lugares y termina encontrándose con Gollum, un extraño personaje que vive escondido en una cueva. Es allí donde encuentra un pequeño anillo que el misterioso personaje había perdido y decide quedárselo, sin imaginar todavía la importancia que tendrá ese objeto en el futuro.

Cuando se va la trilogía de Netflix

"La desolación de Smaug" continúa el viaje y lleva al grupo cada vez más cerca de Erebor, el reino que los enanos quieren recuperar. Bilbo, Thorin y los demás deben atravesar un enorme bosque, enfrentarse a nuevos peligros y escapar de quienes intentan detenerlos. Finalmente llegan hasta la montaña donde vive Smaug, el dragón que se apoderó de las riquezas de los enanos. El protagonista tendrá que acercarse a él y demostrar que ya no es el hobbit temeroso que salió de su casa al comienzo de la historia.

"La batalla de los cinco ejércitos" es el cierre de la aventura y lleva todo lo que ocurrió hasta ese momento a un enorme enfrentamiento. La recuperación del reino de los enanos provoca una disputa por las riquezas de la montaña y termina reuniendo a distintos grupos en una gran batalla. Al mismo tiempo, Thorin comienza a cambiar por su obsesión con el tesoro, mientras Bilbo intenta hacerle entender que hay cosas mucho más importantes que el oro.

Y ahí está justamente una de las partes más interesantes de la trilogía: detrás de los dragones, las criaturas y las grandes batallas, "El Hobbit" cuenta cómo un personaje que solo quería quedarse en casa termina descubriendo que es capaz de mucho más de lo que imaginaba.

El personaje empieza la historia buscando una vida tranquila y termina convertido en alguien capaz de enfrentarse a peligros que jamás habría imaginado, en un viaje que además conecta directamente con la historia que muchos años después protagonizará Frodo. La trilogía dejará de estar disponible en Netflix a partir del 31 de agosto.

Reparto de "El Hobbit"

Martin Freeman - Bilbo Bolsón

Ian McKellen - Gandalf

Richard Armitage - Thorin Escudo de Roble

Graham McTavish - Dwalin

Ken Stott - Balin

Aidan Turner - Kíli

Dean O'Gorman - Fíli

James Nesbitt - Bofur

William Kircher - Bifur

Adam Brown - Ori

John Callen - Óin

Peter Hambleton - Glóin

Jed Brophy - Nori

Mark Hadlow - Dori

Stephen Hunter - Bombur

Cate Blanchett - Galadriel

Hugo Weaving - Elrond