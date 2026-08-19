Netflix retira una superproducción ideal para amantes de la cultura vikinga y las historias de venganza

Como es sabido, Netflix posee una inmensa cantidad de títulos de todos los géneros y siempre se mantiene actualizada con estrenos y novedades. Sin embargo, la plataforma también retira algunas producciones cuyos derechos de emisión llegan a su fin, por lo que determinadas películas permanecen disponibles durante un tiempo limitado.

Entre esas propuestas se encuentra "El hombre del norte" (The Northman), una de las producciones más ambiciosas del cine reciente y una película especialmente recomendada para quienes disfrutan de las historias de vikingos, traiciones familiares y venganzas.

La película fue dirigida por Robert Eggers, reconocido por su particular estilo visual en películas como La bruja y El faro, y cuenta con Alexander Skarsgård como protagonista.

Netflix: ¿De qué trata "El hombre del norte"?

La película está ambientada en el mundo nórdico y sigue los pasos de Amleth, un joven príncipe cuyo destino cambia por completo después de presenciar la traición de su propio tío.

En el umbral de la adolescencia, el príncipe Amleth presencia el hecho que marcará su destino para siempre: su tío asesina brutalmente a su padre, el rey, y secuestra a su madre. Devastado y sin poder hacer nada para evitarlo, el niño logra escapar y emprende una huida que estará marcada por una promesa: algún día regresará para vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y enfrentarse al usurpador.

El hombre del norte está protagonizada por Alexander Skarsgård.

Dos décadas más tarde, aquel niño se convirtió en un feroz guerrero vikingo. Amleth recorre tierras lejanas junto a su banda, participando de ataques y saqueos mientras mantiene presente el juramento realizado durante su infancia. Su existencia está atravesada por la violencia, el desarraigo y la necesidad de encontrar un propósito.

Todo cambia cuando un encuentro con una misteriosa vidente despierta en él los recuerdos de su verdadero objetivo. A partir de entonces, decide regresar a sus orígenes para cumplir con la promesa que hizo años atrás.

Su viaje estará atravesado por distintas pruebas físicas y espirituales. Amleth deberá enfrentarse no solamente a sus enemigos, sino también a un destino que parece estar determinado desde el momento en que presenció la muerte de su padre.

La película dirigida por Robert Eggers estará disponible en Netflix hasta el próximo 27 de agosto.

La historia retoma elementos de la mitología nórdica y de la leyenda de Amleth, que también sirvió como una de las inspiraciones para Hamlet, de William Shakespeare. La propuesta de Eggers busca recrear con especial atención el contexto cultural y social de la época, alejándose de algunas representaciones más tradicionales de los vikingos.

El reparto también incluye a Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Olga; Ethan Hawke, como el rey Horvendill; Willem Dafoe, como Heimir; y Björk, en el papel de una bruja eslava.

La película contó con un presupuesto cercano a los 90 millones de dólares y fue rodada en Irlanda del Norte e Islandia.

¿Hasta cuándo se puede ver "El hombre del norte" en Netflix?

El hombre del norte se va de Netflix el próximo 27 de agosto, por lo que quienes quieran volver a verla cuentan con pocos días para disfrutarla dentro del catálogo.