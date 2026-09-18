Netflix saca de su catálogo una de las sagas más famosas de la historia

Hay sagas que uno cree que van a estar para siempre en los catálogos, hasta que un día desaparecen. Eso es justo lo que está a punto de pasarle a una de las franquicias más exitosas y queridas de Hollywood, que en pocos días deja de estar disponible en Netflix.

Quienes todavía no la vieron, o quieren volver a revivirla, tienen que apurarse antes de que sea tarde.

No se trata de una sola película, sino de cinco títulos completos que forman parte de un mismo universo, nacido hace más de tres décadas y que sigue generando fanatismo generación tras generación.

Cuál es la saga que se va de Netflix

La franquicia en cuestión es Jurassic Park, la creación de Michael Crichton que Steven Spielberg llevó a la pantalla grande en 1993. Los cinco títulos que Netflix retira son Jurassic Park (1993), El mundo perdido: Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015) y Jurassic World: El reino caído (2018).

La historia arranca cuando un empresario multimillonario logra clonar dinosaurios a partir de ADN extraído de mosquitos preservados en ámbar y decide abrir un parque temático en una isla. Un grupo de científicos llega para evaluar el proyecto, pero una falla en los sistemas de seguridad libera a las criaturas y desata el caos.

Los cinco títulos que integran la icónica saga de dinosaurios abandonan el catálogo de streaming este martes 30 de septiembre.

Cuándo se van estas películas de la plataforma

Las cinco películas se pueden ver en Netflix hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, los siguientes títulos ya no estarán disponibles en la plataforma: Jurassic Park (1993), El mundo perdido: Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015) y Jurassic World: El reino caído (2018).

Datos que quizás no sabías de la saga

Jurassic Park (1993) se quedó con tres premios Oscar, entre ellos el de Mejores Efectos Visuales, y llegó a ser la película más taquillera de la historia hasta que Titanic le quitó el título en 1997.



Jurassic World: El reino caído marcó el debut en Hollywood del director español J.A. Bayona, conocido antes por películas como Lo imposible. Y Jurassic Park III, dirigida por Joe Johnston en lugar de Spielberg, es la entrega que peor recibió la crítica dentro de toda la saga.