Netflix sorprende y elimina el clásico de terror con Johnny Depp: ¿Hasta cuándo puede verse?

Las películas de terror tienen esa capacidad de quedar asociadas a determinadas imágenes, personajes o actores que, incluso después de varios años, siguen siendo fáciles de reconocer. Algunas además consiguen combinar el miedo con otros elementos y construir una estética tan particular que terminan ocupando un lugar propio dentro del género.

Ahora, una de esas producciones tiene los días contados en Netflix Argentina. Se trata de "Sombras tenebrosas", la película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp que mezcla terror, fantasía y humor negro con una estética gótica muy característica.

Estrenada en 2012, la producción es una de las colaboraciones más reconocibles entre el director y el actor y cuenta, además, con un elemento que no puede faltar en una historia de este estilo: un vampiro.

"Sombras tenebrosas": La película con Johnny Depp que pronto dejará la plataforma de Netflix

"Sombras tenebrosas": La película con Johnny Depp que pronto dejará la plataforma de Netflix

Hay algo bastante particular en Sombras tenebrosas y es que parece una historia salida de un cuento gótico, pero en lugar de tomarse todo demasiado en serio, decide mezclar vampiros, maldiciones, fantasmas, brujas y humor negro.

En el centro está Barnabas Collins, un hombre rico de la década de 1700 que comete el error de romperle el corazón a Angelique Bouchard, una mujer que está enamorada de él. Ella resulta ser una bruja y, como venganza, lo convierte en vampiro y hace que termine enterrado vivo durante casi dos siglos.

Cuando él finalmente consigue salir de su tumba, el mundo que encuentra no tiene absolutamente nada que ver con el que dejó. Su familia ya no vive como antes, su enorme mansión está bastante deteriorada y los Collins tienen problemas por todos lados.

Barnabas intenta recuperar el apellido y la fortuna familiar mientras trata de entender cosas tan simples para cualquiera de esa época como los televisores, los autos o la música. Johnny Depp aprovecha justamente ese choque para construir un personaje que parece estar permanentemente sorprendido por el siglo XX.

Pero Angelique sigue ahí y tampoco perdió el interés por su amado. Convertida en una mujer poderosa y decidida a quedarse con todo lo que alguna vez perteneció a los Collins, vuelve a enfrentarse con él y convierte esa vieja historia de amor y venganza en un nuevo conflicto. Mientras tanto, él intenta ayudar a su familia, especialmente a Elizabeth Collins Stoddard, la matriarca que intenta mantener a flote la casa, y a sus hijos Carolyn y David, un chico que además tiene una relación bastante particular con los fantasmas.

A partir de ahí, la película se mueve entre lo sobrenatural y lo cotidiano con ese estilo tan reconocible de Tim Burton. Hay una mansión enorme, personajes que esconden secretos, una bruja que no piensa rendirse, un vampiro que intenta recuperar lo que era suyo y una familia bastante disfuncional que tiene que aprender a convivir con él.

No busca ser una película de terror que da miedo todo el tiempo, sino que su gracia está justamente en ese mundo exagerado, oscuro y fantástico donde lo extraño termina formando parte de la vida diaria.

Y aunque la historia gira alrededor de una maldición y una venganza que llevan siglos, en el fondo también hay algo bastante simple: un hombre que despierta en un mundo que ya no reconoce y trata de encontrar nuevamente su lugar. Estará disponible en Netflix hasta el 26 de septiembre.

Reparto de "Sombras tenebrosas"

Johnny Depp - Barnabas Collins

Eva Green - Angelique Bouchard

Michelle Pfeiffer - Elizabeth Collins Stoddard

Helena Bonham Carter - Dra. Julia Hoffman

Chloë Grace Moretz - Carolyn Stoddard

Gulliver McGrath - David Collins

Jonny Lee Miller - Roger Collins

Bella Heathcote - Victoria Winters / Josette du Pres

Jackie Earle Haley - Willie Loomis

Christopher Lee - Silas Clarney