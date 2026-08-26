Pésimas noticias: Netflix elimina una de las películas de terror más vistas de Tim Burton

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo y, como parte de esos cambios, algunas producciones muy populares tienen los días contados dentro de la plataforma. Esta vez, una película que se convirtió en una de las obras más reconocidas de Tim Burton dejará de estar disponible para los usuarios.

Estrenada en 1988, "Beetlejuice", con Michael Keaton y Winona Ryder como protagonistas, se convirtió en una de las películas más emblemáticas de la filmografía de este destacado director. Con su particular estética, su humor oscuro y una propuesta visual que marcó su estilo, la cinta logró transformarse en un clásico de culto que todavía mantiene una enorme popularidad.

¿De qué se trata "Beetlejuice" y hasta cuando hay tiempo de verla en Netflix?

¿De qué se trata "Beetlejuice" y hasta cuando hay tiempo de verla en Netflix?

La historia sigue a Adam y Barbara Maitland, una pareja que muere inesperadamente y, sin embargo, queda atrapada en la casa donde vivía. Convertidos en fantasmas, intentan acostumbrarse a su nueva condición mientras descubren que ya no pueden abandonar la vivienda. El problema aparece cuando una nueva familia se muda al lugar y transforma por completo el espacio que ellos consideraban su hogar.

Los nuevos habitantes son Charles y Delia Deetz, junto a su hija adolescente, Lydia. Mientras los adultos se entusiasman con la posibilidad de remodelar la casa, la joven percibe desde el comienzo aquello que los adultos no pueden ver. Así es que establece una conexión particular con Adam y Barbara y termina convirtiéndose en una pieza central de la historia, especialmente por su fascinación con la muerte y su sensación de no encajar en el mundo que la rodea.

Ante la imposibilidad de expulsar a los nuevos por sus propios medios, la pareja encarnada en la forma de los fantasmas recurren a Beetlejuice, un espíritu excéntrico y descontrolado que se presenta como un "bioexorcista" capaz de ayudarlos a recuperar su casa. Sin embargo, la pareja pronto descubre que pedirle ayuda puede ser mucho más peligroso que convivir con los nuevos habitantes.

El protagonista, de cabellos verdes, piel pálida, vestuario a rayas blancas y negras y una actitud tan juguetona como tétrica, no responde precisamente a las reglas de los fantasmas. Tiene sus propios intereses y, lejos de limitarse a ayudar a los parientes atrapados, termina poniendo a Lydia en una situación cada vez más complicada.

Uno de los aspectos más recordados de la película es justamente la construcción visual del protagonista. Tim Burton evita presentar a la criatura como un fantasma tradicional y lo convierte en una figura grotesca, exagerada y casi caricaturesca. El maquillaje, el pelo descontrolado, la piel deteriorada y el traje tipo prisionero clásico forman una imagen inmediatamente reconocible, mientras que Michael Keaton lleva al personaje hacia un registro físico completamente desbordado, con gestos, movimientos y una energía que contrastan con la personalidad más contenida de los demás protagonistas.

Ese trabajo con lo monstruoso y lo extraño es una de las marcas más características de su cine. En la película, la muerte no aparece únicamente como algo oscuro o terrorífico, sino también como un espacio lleno de reglas absurdas, criaturas deformes y situaciones de humor negro. El director juega constantemente con la idea de que aquello que debería provocar miedo puede resultar más atractivo, divertido o incluso recordable que el mundo de los vivos. Estará disponible hasta el 5 de septiembre.

Reparto de "Beetlejuice"