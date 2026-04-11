Ranking de Netflix: 3 películas que son tendencia en Argentina y tenés que ver este fin de semana

Este fin de semana Netflix actualizó su ranking de lo más visto en Argentina con títulos que capturaron la atención de los usuarios en tiempo récord.

Ante la cantidad abrumadora de opciones que ofrece el catálogo, estas tres películas destacan por encima del resto y prometen emociones fuertes.

Tres películas imperdibles que se pueden ver en Netflix





"Sobran las palabras"

La primera recomendación para este fin de semana es "Sobran las palabras", una producción que ya genera furor. La trama se centra en la vida de una adolescente tímida que enfrenta una realidad muy particular: ella es la única persona oyente en una familia sorda.

El film utiliza la música como un puente narrativo para mostrar el crecimiento personal de la protagonista en un entorno complejo.

La joven descubre que tiene un talento especial para el canto, lo que desata un conflicto interno demoledor. Debe decidir si se queda cumpliendo su rol de intérprete familiar o si se anima a seguir su verdadera vocación profesional lejos de casa.

La película logra un equilibrio justo entre momentos de comedia liviana y una carga emocional que hace llorar. El elenco cuenta con las actuaciones de Alessandro Parigi, Emilio Insolera y Serena Rossi.

Es una historia que navega entre la culpa, el amor y la necesidad de expresión. Si buscás una trama que te haga reflexionar sobre los vínculos y el peso del destino familiar, esta es la opción que no podés dejar pasar hoy mismo.

"Comer, rezar, ladrar"



Para los que prefieren reírse de las situaciones absurdas del ser humano, "Comer, rezar, ladrar" se posiciona como la comedia más vista del ranking.

La historia sigue a cinco dueños de perros que deciden asistir a un retiro de adiestramiento en los Alpes austríacos para corregir la conducta de sus mascotas.

in embargo, el grupo está lleno de personajes bizarros que reflejan las inseguridades humanas más comunes del siglo veintiuno.

Entre los protagonistas aparece Úrsula, una política que adoptó un perro solo para mejorar su imagen ante los votantes, y Babs, una mujer ingenua que no logra ponerle límites a su animal.

Bajo la guía de Nodon, un entrenador excéntrico que parece sacado de una película de culto, los dueños intentan cambiar la vida de sus animales, pero terminan desnudando sus propios fracasos.

El humor nace de cómo los seres humanos proyectamos nuestros miedos en los perros. La película demuestra rápido que los verdaderos problemas están en las personas y no en los animales.

Es una crítica ácida y divertida sobre la soledad y la necesidad de control que mantiene el ritmo durante toda su duración, ideal para ver en familia y relajarse de la rutina diaria.

"Embestida"



Si lo tuyo es la acción pura y la tensión constante, el thriller "Embestida" es el estreno esperado que no te podés dejar pasar. La película dura apenas 90 minutos y apuesta por la supervivencia extrema en un escenario de desastre climático total.

Dirigida por Tommy Wirkola, cuenta con el protagonismo de Phoebe Dynevor, la reconocida actriz que saltó a la fama mundial con la serie Bridgerton.

La trama arranca con un huracán feroz que golpea un pueblo costero y provoca una inundación masiva en cuestión de horas. El caos se apodera del lugar cuando los habitantes descubren que el agua trajo invitados peligrosos: tiburones hambrientos invaden las calles inundadas.

Los personajes enfrentan una carrera contrarreloj para no convertirse en la cena de los depredadores mientras el nivel del mar sigue subiendo.

El film combina el miedo al aislamiento con la amenaza constante de los animales que acechan bajo el agua turbia. Es una producción que no da respiro y mantiene al espectador al borde del asiento.

Mientras la desesperación humana aflora en una lucha descarnada, la película se consolida como el tanque de acción que todos están comentando.

Netflix apuesta fuerte por las historias nacionales





La plataforma confirmó que Argentina ocupa un lugar central en sus planes estratégicos para los próximos años. La empresa inauguró recientemente nuevas oficinas en el país y presentó una agenda cargada de proyectos locales.

Entre 2026 y 2027, llegarán series y películas producidas íntegramente en suelo argentino con talento nacional. Mientras tanto, estas tres películas internacionales sirven para disfrutar de un descanso frente a la pantalla.