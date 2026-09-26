Ricardo Darín presentó su nueva película en San Sebastián: "Buscamos hacer una comedia incómoda"

La película "Lo dejamos acá" tuvo su première mundial en la selección oficial fuera de competencia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La producción estuvo a cargo de Kenya Films, compañía integrada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak. Dirigida por Hernán Goldfrid, la historia sigue los pasos de un psicólogo que decide traspasar los límites profesionales para ayudar a sus pacientes.

En este marco, Fernando Juan Lima, de BAE Negocios, charló con Darín y Goldfrid sobre lo que significó esta película, que tendrá lanzamiento oficial dentro de la plataforma Netflix el próximo 16 de octubre.

¿Qué se siente estar en "Darínlandia"? ¡Tu cara está en todos lados acá en San Sebastián!

Ricardo Darín: Y sí... demasiado... ¡No hubo escapatoria! (Risas). Es un poco sorpresiva la cantidad... Me había avisado José Luis Rebordinos, el director del Festival. Me dijo: "Mirá, es mi último año. Yo quiero homenajear al cine argentino y latinoamericano y, para mí, la síntesis es tu cara. Lo hablé en comisión y todos estuvieron de acuerdo...". Y, bueno, sí, dale, ¿qué iba a hacer? Primero me quedé un poco pensando, pero es un abrazo al alma. Uno más de los que ha hecho Rebordinos al cine argentino y latinoamericano.

¿Cómo fue que volvieron a reconectar después de Tesis sobre un homicidio (2013)?

Ricardo Darín: Teníamos un proyectito entre manos, una especie de tratamiento que era el de las aventuras de este loco, y lo llamamos a Hernán para que nos diera su opinión y nos juntamos. Empezamos a trabajar juntos y ahí empezó a darle forma de película a lo que hasta ese momento eran solo un par de ideas que teníamos, que nos gustaban y que nos causaban gracia. Conformamos un grupo de trabajo que terminamos llevando adelante.

¿Siempre lo pensaron desde el género? Hay varios géneros que se cruzan, pero termina predominando la comedia...

Ricardo Darín: Sí, la "incomedia". Es incómoda; es una comedia incómoda (risas).

Hernán Goldfrid: Es espectacular lo que dice Ricardo. ¡Queríamos incomodar! De eso se trataba: de provocar, de generar algo que justamente no tuviera un rótulo absoluto, un género absoluto, que se concentre en lo inesperado. En la posibilidad, justamente, de exprimir las emocionalidades de los personajes y generar un diálogo con el espectador para que se sienta un poco identificado en alguna de las aristas de los personajes...

Ricardo Darín: ...Y estar preparados para recibir el sopapo también. Porque también es un poco el juego que se propone: ¿te vas a bancar la que venga?





Hernán Goldfrid: El género tenía que ver con eso: es una comedia negra. Una comedia que se va metiendo en zonas oscuras. Un poco dialogar con las grandes comedias negras que siempre nos apasionaron. Hemos hablado mucho de cine, de películas, de directores: Hitchcock, los hermanos Coen, Frank Oz, Billy Wilder... Poder ver el mundo desde la lupa del humor me parece siempre algo muy complejo. Y en la complejidad aparece lo interesante.

¿Difícil hacer de psicólogo frente a Peretti?

Él no es psicólogo, es psiquiatra. Pero todo lo contrario: es el mejor compañero que se puede tener. Es difícil encontrar un compañero de ruta como él, porque es un tipo que hace algo que no todos los actores hacen, que es estar al servicio de la contención del otro. Eso, a lo mejor, sí está relacionado con su pasado médico o de psiquiatra.

Yo lo adoro. Ya habíamos tenido una experiencia conjunta en la que realmente valoré y pude ver hasta qué punto el tipo es un compañero de ruta de una lealtad única. Y, en este caso, la verdad es que fue una suerte que aceptara la invitación; fue una suerte contar con él porque valoro mucho no solo cómo fue, cómo nos comportamos juntos en el rodaje, sino también el resultado de la película. El arco de su personaje es maravilloso, maravilloso. Valoro mucho su trabajo.

Más allá de la idea del inicio que señalaban, ¿cómo fueron las elecciones tomadas en torno a la puesta en escena? Hay algo de poner en primer plano el artificio...

Ricardo Darín: Hoy nos hablaban de mucha teatralidad. El hecho de no haber abrevado mucho en lo que es la tendencia actual, que es contar con la tecnología...

Hernán Goldfrid: Sí, yo creo que, de todos modos, hay algo en la puesta en escena que tiene que ver justamente con exprimir la cualidad de ese personaje que va manipulando las vidas ajenas. Entonces, eso es un poco también lo que hace el director: va agarrando pequeñas partes y va construyendo una especie de Frankenstein, va armando un nuevo ser. Ese ser es la película, son los personajes, y esos personajes se nutren a partir de cada uno de los detalles.

De eso se trata la puesta en escena: que cada uno de los elementos dialogue con lo que pasa; que la ciudad sea un personaje más; que la ciudad atraviese la emocionalidad de los personajes desde su vestuario, desde su forma de andar, desde su decir, desde donde viven. Desde la dirección de arte y la dirección de fotografía, cada uno de los elementos de la puesta en escena va construyendo ese relato cinematográfico y eso es lo que buscábamos como norte.

¿Ustedes tuvieron experiencias horribles de terapia?

Ricardo Darín: De esto no hablamos, pero yo tuve una bastante fraudulenta. Me decepcionó bastante una que tuve. Por suerte, después me enteré de que no era lo habitual, pero yo fui a plantear un tema de ego, precisamente. Hace mucho tiempo, al principio de mi trabajo. Por consejo de una actriz amiga mía, a quien adoré toda la vida, ya fallecida, que me dijo: "Vos tenés que ir a ver a este psicoanalista mío".

Fui y le planteé una cosa de ego, clara y brutalmente, de ego que sentía que me estaba pasando. Y el tipo me dijo todo lo contrario de lo que yo buscaba. Me dijo algo así como que yo era un fenómeno; que me tranquilizara porque yo era un fenómeno... ¡No fui nunca más! Y después me llamó para decirme que le debía, creo que, dos sesiones (risas)... Y eso me lo terminó de confirmar. Así que fui, le pagué las dos sesiones y no volví nunca más.

¿O sea que no es esa la inspiración?

Ricardo Darín: No, para nada, porque yo creo que el caso aquí es el del tipo que "corta por la polea". Este agarra por un atajo que no tendría que haber agarrado, virulentamente. Creo yo, afectado por un caso personal, por algo que le ocurre con un paciente, pseudoamigo, que agarró por otro camino, otro de los caminos posibles, y creo que eso le pesa demasiado.

Incluso lo dice, lo pone en palabras: "Yo podría haber hecho algo más. ¿Podría haber tratado de estar más cerca de él para que no le pase lo que le pasó?". Esa pregunta, creo que lo lleva a creer que los analistas no están haciendo lo suficiente. Hay que mezclarse, hay que involucrarse más. Eso es lo que lo lleva, por momentos, por ese que pareciera el camino correcto... hasta que las cosas le empiezan a venir por atrás. Pero no había pensado en eso hasta la pregunta.

¿Con la productora están siempre buscando y generando proyectos?

Ricardo Darín: Estás un poco obligado a eso. Estás obligado a no quedarte quieto. Veremos para dónde dispara todo esto. Es un momento raro, estamos tratando de ver cómo tenemos que hacer para pensar, en muchos sentidos. Pero sí, estamos siempre buscando formas, fórmulas posibles.

Por supuesto, las plataformas aparecieron como un bálsamo y una oportunidad de poder llevar adelante proyectos. Pero hay un modelo de trabajo que hemos tenido en Argentina, que hay que intentar recuperar porque el cine es el cine. El cine es el cine. Tenemos que volver al cine.



