Se va de Netflix: la película protagonizada por Brad Pitt que te emocionará hasta las lágrimas

Netflix sorprendió a sus suscriptores con la noticia de que un título dejará de estar disponible en pocos días.

Se trata de "El curioso caso de Benjamin Button", el icónico drama dirigido por David Fincher y protagonizado por Brad Pitt y Cate Blanchett.

Estrenada en 2008, la película se convirtió con los años en una de las historias románticas más reconocidas de las últimas décadas.

De qué trata "El curioso caso de Benjamin Button"

La sinopsis de Netflix adelanta: "Brad Pitt y Cate Blanchet protagonizan esta emotiva historia que reflexiona sobre la mortalidad, el envejecimiento y los fugaces momentos que definen nuestras vidas."

"El curioso caso de Benjamin Button" es una de las películas que dejarán las plataformas en octubre.

Benjamin nace en Nueva Orleans con una apariencia completamente distinta a la de cualquier recién nacido.

Mientras pasan los años, su cuerpo comienza a rejuvenecer en lugar de envejecer, una condición que modifica por completo su relación con el mundo.

Durante su recorrido conoce a Daisy, interpretada por Cate Blanchett, una mujer con quien construye un vínculo marcado por el amor.

La película dejará la plataforma el 16 de octubre, por lo que quedan pocos días para verla.

El problema aparece en la diferencia temporal que existe entre ambos, ya que sus cuerpos avanzan en direcciones opuestas.

La película sigue esa relación a través de distintos momentos, encuentros y separaciones, mientras Benjamin intenta comprender qué significa vivir.

También aborda el paso del tiempo y la imposibilidad de detenerlo, incluso cuando los protagonistas desean permanecer juntos.

El film está basado en un relato de F. Scott Fitzgerald y reúne elementos de realismo mágico con una historia sentimental y melancólica.

¿Hasta cuándo se podrá ver en Netflix?

De acuerdo con la información publicada dentro del catálogo y difundida por MDZ, "El curioso caso de Benjamin Button" estará disponible hasta el 16 de octubre.



