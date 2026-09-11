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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SE ACABA EL TIEMPO

Se va de Netflix la película sobre una de las voces más grandes de la música

La producción, basada en la vida de una de las cantantes más influyentes de la historia, abandona el catálogo de streaming en los próximos días.

Dayra, Arellano
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Netflix confirmó la salida de una de las películas biográficas musicales más comentadas de su catálogo. La producción se despedirá de la plataforma en los próximos días, por lo que quienes todavía no la vieron deberán apurarse.

La película repasa la vida de una artista considerada una de las mejores voces femeninas de la historia de la música popular. Su historia combina el éxito artístico con una vida personal marcada por luces y sombras, algo que la convirtió en una de las biopics musicales más vistas de los últimos años.

La biopic que tiene en vilo a los fans y se va de Netflix

"Quiero bailar con alguien: La historia de Whitney Houston" es la producción que dejará el catálogo de Netflix. Estrenada en 2022, la película está dirigida por Kasi Lemmons y protagonizada por Naomi Ackie, quien se puso en la piel de Whitney Houston, junto a Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie y Nafessa Williams.

El filme forma parte de la ola de biopics musicales que explotó en Hollywood en los últimos años, en la misma línea que "Bohemian Rhapsody" o "Rocketman", géneros que suelen generar un fuerte interés del público a la hora de conocer la vida íntima de sus ídolos.

Una historia que atrapa de principio a fin

"Quiero bailar con alguien" recorre el ascenso de Whitney Houston desde sus primeros pasos como corista en una iglesia de Nueva Jersey hasta transformarse en una de las artistas más laureadas de la música. La trama retrata su descubrimiento por parte de un reconocido productor discográfico y el vertiginoso camino hacia el estrellato mundial.

Netflix confirmó la salida de una de las películas biográficas musicales más comentadas de su catálogo.&nbsp;
Netflix confirmó la salida de una de las películas biográficas musicales más comentadas de su catálogo. 

La producción también aborda su vida sentimental y los desafíos personales que atravesó la cantante mientras su carrera crecía. Se trata de un drama biográfico musical ideal para quienes disfrutan del género, para ver en familia o para revivir los grandes éxitos de la artista en pantalla grande.

Cuándo se va de la plataforma y dónde verla después

La fecha límite para ver la película en Netflix es el 27 de septiembre. Después de ese día, dejará de estar disponible en la plataforma.

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