Tiene 3 episodios, está basado en una historia real y es el documental más impactante de Netflix

Las historias reales que combinan misterio, tragedia y secretos familiares suelen convertirse en algunas de las producciones más difíciles de olvidar.

Netflix Argentina tiene entre su catálogo varios documentales que reconstruyen casos que, por sus detalles y testimonios, logran despertar la curiosidad de los usuarios.

Uno de ellos es "La muerte de la esposa del pastor", una producción de apenas tres episodios que recupera un caso real y reconstruye las circunstancias que rodearon el crimen de una mujer.

A través de testimonios y material de archivo, la producción audiovisual vuelve sobre los hechos y las dudas que quedaron alrededor de la investigación.

¿De qué trata "La muerte de la esposa del pastor", la serie documental que rompe récords en Netflix?





"La muerte de la esposa del pastor" rompe récords en Netflix.

Esta producción reconstruye la vida de Mica Miller, una joven que creció dentro de la iglesia y que encontró en la música y la religión una de sus grandes pasiones.

La producción recorre su historia familiar, su vínculo con la comunidad religiosa de Myrtle Beach y, especialmente, la relación que mantuvo con John-Paul "JP" Miller, el pastor de la iglesia a la que asistía su familia.

A través de videos personales, mensajes, diarios y testimonios de personas cercanas, la serie muestra cómo fue cambiando ese vínculo con el paso de los años.

Mica conoció a John-Paul cuando era muy joven y, años después, en 2017, terminaron casándose, luego de una relación que había comenzado mientras él todavía estaba casado con alguien más.

Con el tiempo, el matrimonio se deterioró y, según relatan familiares, amigos y personas que conocían a la pareja, Mica habría atravesado distintas situaciones de control, acoso y abuso.

La serie también recupera sus intentos por alejarse de la relación y las denuncias que realizó antes de su fallecimiento. El documental también pone el foco en las personas que estuvieron cerca de Mica durante sus últimos años.

Sus hermanos, amigos, exmiembros de la iglesia y otras personas que intentaron ayudarla reconstruyen distintos momentos de su vida y aportan sus propias versiones sobre lo que ocurría dentro del matrimonio.

El caso real ocurrió el 27 de abril de 2024, cuando Mica, de 30 años, fue encontrada muerta en el Lumber River State Park, en Carolina del Norte. Las autoridades determinaron que la joven murió como consecuencia de una herida de arma de fuego que ella misma se habría provocado.

Sin embargo, el caso generó repercusión por las denuncias que ella había realizado previamente y por las circunstancias que rodearon los últimos días de su vida. Dos días antes de morir, además, John-Paul había recibido los papeles de divorcio que ella había presentado.

La historia continuó incluso después de su fallecimiento. En diciembre de 2025, John-Paul Miller fue acusado a nivel federal de cyberstalking y de realizar declaraciones falsas a investigadores; aunque se declaró no culpable y esos cargos no están relacionados con haber provocado su muerte.