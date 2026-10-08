Tiene 4 episodios, está basada en libros y es la serie de suspenso más inquietante de Netflix

Netflix Argentina vuelve a apostar por el suspenso con una producción breve que construye su misterio a partir de una historia cargada de secretos, pistas y revelaciones inesperadas.

"El problema final" lleva a sus protagonistas a seguir las pistas de un caso que parecía cerrado, mientras nuevas revelaciones cambian por completo lo que creían saber sobre el pasado.

¿De qué se trata "El problema final", la miniserie que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "el problema final", la miniserie que es furor en Netflix?

La historia se sitúa en 1959, cuando un temporal deja incomunicadas a trece personas dentro de un hotel ubicado en un pequeño islote cercano a Mallorca.

Entre los huéspedes está Benjamin Basil, un actor retirado que alguna vez interpretó a Sherlock Holmes y encuentra en una muerte inesperada un nuevo desafío.

Elisa Mander, una turista inglesa, aparece sin vida en el hotel y las circunstancias del hallazgo hacen que él desconfíe de la versión inicial.

Adela Figueroa, una joven enigmática interpretada por María Valverde, también queda atrapada junto al resto mientras las sospechas comienzan a cambiar constantemente.

Francisco Foxá, un escritor de novelas policiales interpretado por Martiño Rivas, acompaña al intérprete en una investigación donde cada detalle puede modificar las hipótesis.

La señora Ausländer, encargada del hotel, intenta mantener el control mientras los huéspedes quedan enfrentados por las dudas y una creciente sensación de peligro.

Con las comunicaciones interrumpidas y sin posibilidad de abandonar la isla, Basil deberá observar a cada persona para descubrir qué ocurrió realmente aquella noche.

"El problema final" funciona especialmente bien cuando aprovecha el aislamiento y la atmósfera clásica del misterio, con una trama que mantiene las sospechas en movimiento hasta el final.

Reparto de "El problema final"

José Coronado - Basil

María Valverde - Adela Figueroa

Martiño Rivas - Francisco Foxá

Maribel Verdú - señora Raquel Ausländer

Gonzalo de Castro - Fonseca

Cristina Kovani - Vicky

José Condessa - Tony

Pepón Nieto - doctor Seruya

Daniel Holguín

Michael Stobbe