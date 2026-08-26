Tiene 5 episodios y lidera el ranking de Netflix con una historia policial a contrarreloj

Una investigación policial marcada por una serie de crímenes sueca se convirtió en una de las grandes sorpresas del catálogo de Netflix Argentina. Con una trama que avanza entre pistas, sospechosos y nuevos asesinatos, la producción logró captar la atención de los usuarios y escalar rápidamente hasta lo más alto del ranking.

Se trata de "Sacrificios de sangre", la miniserie policial de apenas cinco episodios que lleva al espectador a seguir un caso cada vez más complejo. A medida que la investigación avanza, los protagonistas deberán resolver el misterio antes de que sea demasiado tarde.

"Sacrificios de sangre", la miniserie que tiene a los espectadores de Netflix en vilo

"Sacrificios de sangre", la miniserie que tiene a los espectadores de Netflix en vilo

La historia arranca cuando dos policías son enviados a una casa de verano en el archipiélago de Estocolmo después de recibir una denuncia por un supuesto allanamiento. Lo que parecía una intervención de rutina termina de la peor manera: al día siguiente, ambos aparecen asesinados. A partir de ese momento, Thomas Berg queda al frente de una investigación que rápidamente deja de parecer un caso aislado.

Para avanzar con el caso, tiene que recurrir a Alfred Berg, su padre y un expolicía retirado con quien mantiene una relación bastante distante. La dupla no parece precisamente la más sencilla, pero ambos deberán trabajar juntos para descubrir quién está detrás de los asesinatos y por qué los ataques parecen tener como objetivo a integrantes de la propia policía. Ahí está uno de los puntos más interesantes de la serie: además de seguir el misterio criminal, también muestra cómo padre e hijo intentan dejar de lado sus diferencias mientras se meten cada vez más en un caso peligroso.

Y la verdad es que el formato de cinco episodios le queda bastante bien a la historia. No hay demasiado tiempo para desviarse y la investigación avanza con bastante ritmo, mientras cada nueva pista hace crecer la sensación de que detrás del primer asesinato hay algo mucho más grande. Es de esas series policiales ideales para quienes disfrutan de los misterios que se van armando de a poco y prefieren una historia corta, con un caso concreto y un final dentro de la misma miniserie.

Reparto de "Sacrificio de sangre"





Jakob Oftebro como Thomas Berg

Peter Andersson como Alfred Berg

Electra Hallman como Natalie Eklund

Alexander Abdallah como John-Jo Persson

Henrik Norlén como Max Abrahamsson

Lisette Pagler como Charlotte Berg

Magnus Krepper como Peter Johansson

Irina Björklund como Rebecca Björklund

Anders Mossling como Lucas Lind