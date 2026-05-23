Tiene 6 capítulos y se convirtió en la serie más adictiva de Netflix

Netflix se consolidó como una de las plataformas más importantes del streaming mundial gracias a sus producciones originales, los estrenos constantes y las series cortas que rápidamente logran convertirse en tendencia.

En las últimas semanas, una nueva ficción británica comenzó a captar la atención de los usuarios argentinos por su historia oscura y atrapante. Con solo seis capítulos, se convirtió en una de las más comentadas de la plataforma.

La miniserie británica se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix gracias a su trama cargada de suspenso y tensión psicológica.

Una serie cargada de misterio y oscuridad

Uno de los recientes exitos de Netflix es "Los no elegidos", una miniserie británica de apenas seis episodios que mezcla thriller psicológico, drama y tensión constante dentro de una comunidad religiosa aislada.

La producción gira en torno a Rosie, una joven madre que vive junto a su esposo e hija dentro de una estricta secta cristiana apartada del resto del mundo.

La rutina de esa comunidad cambia por completo cuando aparece Sam, un misterioso forastero con un oscuro pasado que comienza a despertar dudas, deseos y conflictos ocultos.

Uno de los puntos más destacados de la serie es su atmósfera opresiva, ya que explora el control dentro de las sectas religiosas, el aislamiento, la manipulación emocional y el deseo de libertad sobre todo en las mujeres.

Ante estas características, muchos espectadores compararon con "El Cuento de la Criada" (The Handmaid's Tale) por su tono oscuro y la construcción de personajes femeninos atrapados dentro de estructuras autoritarias.

De hecho, algunos especialistas en ficción valoraron especialmente la construcción psicológica de los personajes y la fotografía sombría que acompaña toda la trama.

"Los no elegidos" te mantendra en vilo desde el primer momento.

Otro aspecto que favoreció su éxito fue el formato corto. Con solo seis capítulos, la serie logra desarrollar la historia sin momentos de relleno y mantiene el suspenso de principio a fin. Esa estructura la convirtió rápidamente en una de las opciones favoritas para maratonear durante un fin de semana.

Desde su estreno, "Los no elegidos" se posicionó entre las producciones más vistas en distintos países y continúa creciendo en popularidad dentro del catálogo de Netflix.



