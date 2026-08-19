La historia romántica de 6 episodios furor en Netflix que está basada en un clásico de la literatura

Las historias de amor que combinan humor, personajes con los que es fácil identificarse y conflictos cotidianos suelen convertirse rápidamente en favoritas dentro de las plataformas de streaming. Netflix Argentina cuenta con varias producciones de este estilo, pero algunas logran destacarse por la manera en que construyen sus romances y por la rapidez con la que consiguen enganchar a los espectadores.

Una de ellas es "Mi brillante carrera", una serie de seis episodios basada en un libro que conquistó al público con una historia romántica atravesada por decisiones personales, vínculos y nuevos comienzos. La producción propone una mirada fresca sobre el amor y las relaciones, con una trama ideal para quienes buscan una ficción breve para ver de principio a fin.

¿De qué se trata "Mi brillante carrera", la miniserie que es tendencia en Netflix?

¿De qué se trata "Mi brillante carrera", la miniserie que es tendencia en Netflix?

La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven australiana de finales del siglo XIX que tiene muy claro algo para su época: no quiere que su futuro quede reducido a casarse y convertirse en ama de casa. Su verdadero objetivo es escribir y construir una vida propia, aunque eso signifique ir en contra de lo que esperan de ella.

Ella es bastante particular y eso hace que la serie sea entretenida. Tiene carácter, es orgullosa, bastante impulsiva y muchas veces se mete en problemas por no saber quedarse callada. Su familia atraviesa dificultades económicas y, ante esa situación, termina siendo enviada a vivir con su abuela, donde conoce a Harry Beecham, un hombre con una posición económica muy diferente a la suya. Y, obviamente, ahí aparece el romance que complica todo lo que Sybylla creía tener decidido.

Lo interesante es que la historia no plantea simplemente "¿con quién se va a quedar?". Está constantemente dividida entre lo que siente y la vida que quiere para ella. Él, representa una posibilidad de estabilidad y de amor, pero también implica acercarse a un modelo de vida que ella cuestiona. Su conflicto no pasa solamente por enamorarse o no: pasa por decidir cuánto está dispuesta a ceder para tener la vida que los demás consideran correcta.

Aunque la historia transcurre en otro momento histórico, muchas de sus dudas resultan bastante actuales: qué hacer cuando tu familia espera una cosa de vos, cuando aparece alguien que te gusta pero no querés perderte en esa relación y cuando todavía no tenés del todo claro qué clase de vida querés construir.

Reparto de "Mi brillante carrera"

Geraldine Hakewill como Sybylla Melvyn

Eamon Farren como Harry Beecham

Judy Davis como Mrs. B.

Alexandra Schepisi como Gertie

Anthony Hayes como Frank Melvyn

Dan Spielman como Harold