Tiene 7 episodios: El thriller neerlandés que lidera el ranking de Netflix con su impactante crimen

En una nueva renovación de su catálogo, Netflix Argentina sumó un thriller de Países Bajos que rápidamente entró a liderar el ranking de visualizaciones, con su inquietante historia de misterio, secretos y un crimen que atraviesa toda la trama.

La serie es "El club gastronómico", una producción de Países Bajos que cuenta con una temporada de 7 episodios. Su propuesta se mueve entre el lujo, las apariencias y los vínculos de un grupo de amigos de la alta sociedad, en una historia donde las cosas no siempre son lo que parecen.

¿De qué se trata "El club gastronómico", la miniserie de Netflix que es top 1 esta semana?

¿De qué se trata "El club gastronómico", la miniserie de Netflix que es top 1 esta semana?

La historia sigue a Karen, una mujer que llega junto a su familia a Bergen, una localidad de Países Bajos, y rápidamente es incorporada a un exclusivo grupo de amigos. El llamado "club gastronómico" está formado por cuatro parejas que comparten cenas, encuentros y una vida marcada por el lujo. Sin embargo, detrás de esa imagen de amistad perfecta aparecen tensiones, secretos y situaciones que empiezan a poner en duda la confianza entre ellos.

El conflicto se desata cuando Evert, uno de los integrantes del grupo, muere en un incendio. Lo que en principio podría parecer una tragedia comienza a despertar sospechas entre las mujeres del club, que creen que detrás de lo ocurrido puede haber algo más. Ella queda especialmente involucrada en la situación y, mientras intenta entender qué pasó, también debe enfrentarse a situaciones de su propio pasado que vuelven a aparecer.

A partir de ahí, cada personaje empieza a quedar bajo la lupa. Hanneke atraviesa una fuerte sensación de soledad mientras la investigación avanza; Babette, esposa de Evert, intenta sobrellevar la pérdida mientras aparecen acusaciones y contradicciones sobre su matrimonio; y Simon, pareja de Hanneke, queda comprometido cuando salen a la luz sus negocios turbios. Michel también termina revelando información que modifica la percepción sobre el grupo, mientras Patricia queda en el centro de las sospechas.

Uno de los puntos más interesantes de la serie es que el misterio no se limita a descubrir qué ocurrió con Evert, sino que esa muerte sirve para desarmar, poco a poco, la imagen de perfección que sostenían estas parejas. Las relaciones comienzan a resquebrajarse a medida que aparecen mentiras, decisiones cuestionables y verdades que habían permanecido ocultas. Karen queda como el principal hilo conductor de esta búsqueda y, hacia el final, encuentra pruebas que la acercan a la verdad sobre lo ocurrido.

Reparto de "El club gastronómico"

Loes Haverkort como Karen van der Made

Noortje Herlaar como Babette Struyck

Rifka Lodeizen como Hanneke Lemstra

Matthijs van de Sande Bakhuyzen como Simon de Jager

Teun Luijkx

Tom van Landuyt

Roos Smit

Minne Koole