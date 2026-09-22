Tiene los días contados en Netflix: la comedia romántica de los 90 que tenés que ver antes de que abandone la plataforma

El catálogo de Netflix vuelve a actualizarse, pero esta vez no se trata de un estreno, sino de una película que dejará de estar disponible dentro de pocos días.

Se trata de "Clueless", conocida en Latinoamérica como "Ni idea", una comedia adolescente estrenada en 1995 que se mantiene como una de las favoritas del público y que logró convertirse en una referencia de la cultura pop de los años 90.

La producción combina humor, romance y situaciones propias de la adolescencia, mientras sigue a una protagonista que cree tener todas las respuestas sobre la vida de quienes la rodean.

Netflix: ¿De qué trata "Ni idea"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Cher, la abeja reina de una escuela de Beverly Hills, se destaca por dar cambios de imagen y jugar a ser cupido. ¿Pero eso de resolver su vida amorosa? ¡Uf, nada que ver!"

Netflix quitará de su catálogo "Ni idea", una icónica película de los años noventa del género coming of age y comedia.

La historia sigue a Cher Horowitz, una adolescente rica, popular y segura de sí misma que vive en Beverly Hills y es conocida tanto por su estilo como por la influencia que tiene sobre sus compañeros.

Convencida de que posee una habilidad especial para mejorar la vida de los demás, comienza a involucrarse en diferentes situaciones del colegio con la intención de ayudar a quienes la rodean.

Todo cambia cuando conoce a Tai, una nueva estudiante con poca experiencia dentro del mundo social de la escuela. Cher decide transformarla y convertirla en una de las chicas más populares del lugar. Para conseguirlo, intenta enseñarle cómo vestirse, cómo desenvolverse frente a los demás y hasta cómo relacionarse con sus compañeros.

Sin embargo, el plan no resulta tan sencillo como esperaba. A medida que avanzan los acontecimientos, Cher empieza a descubrir que sus decisiones también tienen consecuencias y que su percepción de las relaciones no siempre coincide con la realidad.

"Ni idea" tiene una duración de 1 hora y 37 minutos, lo que la hace ideal para ver en cualquier rato libre.

El elenco está encabezado por Alicia Silverstone, quien interpreta a Cher, junto con Stacey Dash como Dionne y Brittany Murphy en el papel de Tai. También forman parte del reparto Paul Rudd, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer, Jeremy Sisto, Dan Hedaya y Wallace Shawn.

La película fue dirigida por Amy Heckerling, quien tomó como inspiración la novela Emma, de Jane Austen, para construir una versión adolescente situada en la exclusiva Beverly Hills de los años 90.

¿Hasta cuándo se podrá ver "Ni idea" en Netflix?

Según la información del catálogo, "Ni idea" estará disponible en Netflix hasta el 8 de octubre, inclusive. Después de esa fecha, el título dejaría de formar parte del catálogo de Argentina.