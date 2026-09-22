Netflix: tiene 8 episodios, está basada en la historia de "la loca del hacha" y es una de las series más inquietantes

En 1892, un crimen sacudió a una familia de Massachusetts y dejó una pregunta que todavía sigue dando vueltas: ¿Qué pasó realmente dentro de aquella casa? Una mujer quedó en el centro de la investigación después de que sus padres aparecieran sin vida, y el caso terminó convirtiéndose en uno de los más famosos de la historia criminal de Estados Unidos.

Más de un siglo después, aquella historia llegó nuevamente a las pantallas con "Monstruo: la historia de Lizzie Borden", una producción de Netflix que reconstruye el caso de Lizzie Borden y los hechos que rodearon los asesinatos. La serie tiene 8 episodios y vuelve sobre una historia tan inquietante como difícil de olvidar.

¿De qué se trata "Monstruo: la historia de Lizzie Borden", la miniserie basada en un caso real que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "Monstruo: la historia de Lizzie Borden", la miniserie basada en un caso real que es furor en Netflix?

Esta producción se mete de lleno en el caso que puso a Lizzie en el centro de todas las miradas. La historia comienza cuando Andrew y Abby Borden, su padre y su madrastra, son encontrados asesinados en su propia casa. A partir de ese momento, las sospechas recaen sobre Lizzie, que termina enfrentándose a una investigación que pone bajo la lupa cada detalle de su vida y de su relación con su familia.

La serie no se queda solamente con el crimen, sino que reconstruye el mundo en el que vivía Lizzie y las tensiones que existían dentro de la casa. Mientras avanza la investigación, aparecen conflictos familiares, secretos y distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido aquella mañana. Esa mirada permite entender por qué el caso despertó tanta atención y cómo Lizzie pasó de ser una joven de una familia acomodada a convertirse en la principal sospechosa.

A lo largo de sus 8 episodios, la producción juega justamente con esa incertidumbre y vuelve una y otra vez sobre la pregunta que hizo famoso al caso: ¿Lizzie Borden realmente asesinó a su padre y a su madrastra? La historia está construida para mantener esa duda presente mientras reconstruye los hechos, el juicio y todo lo que ocurrió alrededor de uno de los crímenes más conocidos de Estados Unidos.

Reparto de "Monstruo: la historia de Lizzie Borden"

Ella Beatty - Lizzie Borden

Vicky Krieps - Bridget "Maggie" Sullivan

Charlie Hunnam - Andrew Borden

Rebecca Hall - Abby Borden

Billie Lourd - Emma Borden

Jessica Barden - Nance O'Neil

Sarah Paulson - Aileen Wuornos