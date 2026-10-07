Triste noticia: Netflix retira de su catálogo una destacada película argentina dirigida por Campanella

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo y, como parte de esos cambios, algunas producciones tienen los días contados dentro de la plataforma de streaming.

Entre ellas aparece "Metegol", la reconocida película animada argentina dirigida por Juan José Campanella, que próximamente dejará de estar disponible.

¿De qué se trata "Metegol", la divertida película animada argentina que pronto dejará Netflix?

¿De qué se trata "Metegol", la divertida película animada argentina que pronto dejará Netflix?

Amadeo vive en un pueblo tranquilo y pasa gran parte de sus días jugando al metegol, donde conoce cada movimiento y siente una conexión especial con sus jugadores.

Su rutina cambia cuando Grosso, un antiguo compañero convertido en futbolista famoso, regresa decidido a transformar el pueblo y quedarse con los terrenos donde creció.

Frente a esa amenaza, Amadeo descubre que los pequeños jugadores del metegol cobran vida y están dispuestos a ayudarlo a recuperar aquello que considera verdaderamente suyo.

Los muñecos tienen personalidades muy diferentes y acompañan al protagonista durante una aventura que combina humor, amistad y algunos momentos de tensión mientras intenta enfrentarse al invasor.

En ese camino vuelve a encontrarse con Laura, su amiga de la infancia, aunque la situación entre ambos quedó atravesada por los años y por caminos completamente diferentes.

A medida que avanza la historia, el protagonista deja de ser aquel chico inseguro que conocía el metegol de memoria y empieza a animarse a defenderse.

La película tiene un tono liviano y entretenido, con situaciones absurdas que funcionan especialmente bien cuando los pequeños personajes interactúan entre ellos y con los humanos.

También hay una mirada simpática sobre la amistad, los recuerdos de la infancia y esas cosas sencillas que pueden terminar teniendo muchísimo valor.

Reparto de Metegol

David Masajnik - Amadeo

Pablo Rago - Capi

Diego Ramos - Grosso

Lucía Maciel - Laura

Fabián Gianola - Beto

Miguel Ángel Rodríguez - Capitán Liso

Horacio Fontova - Loco

Coco Sily - Mánager

Natalia Rosminati - Matías

Marcos Mundstock - Ermitaño