Última oportunidad para ver en Netflix el clásico de culto de los '90 que marcó una generación

Netflix Argentina prepara la salida de una película que, con el paso de los años, se convirtió en una de las historias más recordadas del cine adolescente. Con una mezcla de terror, fantasía y una estética muy marcada de los años 90, la producción logró ganarse un lugar entre los clásicos del género y mantiene una fuerte conexión con los fanáticos.

Se trata de "Jóvenes brujas", el film que llegó a convertirse en una película de culto gracias a su historia sobre un grupo de adolescentes que descubre el mundo de la magia y sus consecuencias. Antes de abandonar el catálogo, los usuarios todavía tienen la oportunidad de volver a ver una de las cintas más emblemáticas de aquella época.

¿De qué se trata "Jóvenes brujas", la película noventera que deja Netflix en unos días?





¿De qué se trata "Jóvenes brujas", la película noventera que deja Netflix en unos días?

Esta producción sigue la historia de Sarah, una adolescente que llega a una nueva ciudad y comienza a asistir a un colegio donde se siente fuera de lugar. Allí conoce a Nancy, Bonnie y Rochelle, tres compañeras que comparten su interés por la magia y que rápidamente la invitan a formar parte de su pequeño grupo. Juntas descubren que tienen habilidades especiales y empiezan a practicar hechizos que, al principio, parecen ser una forma de cambiar sus vidas.

Pero lo que comienza como un juego entre amigas pronto toma un rumbo más oscuro. Mientras sus poderes aumentan, también aparecen los problemas, las peleas y las consecuencias de usar la magia sin medir los límites. La ambición, los deseos personales y las inseguridades de cada una empiezan a afectar la relación del grupo y transforman lo que parecía una experiencia divertida en una situación cada vez más peligrosa.

Con una combinación de terror adolescente, fantasía y drama, la película construye un relato que va mucho más allá de los hechizos y los elementos sobrenaturales. A través de sus cuatro protagonistas, explora la necesidad de encontrar un lugar propio, la presión por encajar y esa etapa de la vida en la que todo parece sentirse más intenso. La hechicería funciona como una forma de hablar sobre los deseos, las inseguridades y las consecuencias de querer cambiar aquello que nos rodea.

El paso del tiempo no hizo que perdiera su fuerza: la película quedó instalada como una de esas historias que atraviesan generaciones y siguen siendo recordadas por su particular combinación de misterio, rebeldía y estética juvenil. Su influencia se puede ver en la forma en la que retrató la adolescencia desde un lugar diferente, convirtiendo una historia de brujería en un relato sobre la identidad, los vínculos y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

La película se retirará del catálogo el 31 de agosto.

Reparto de "Jóvenes brujas"

Robin Tunney como Sarah Bailey

Fairuza Balk como Nancy Downs

Neve Campbell como Bonnie Harper

Rachel True como Rochelle Zimmerman

Skeet Ulrich como Chris Hooker

Christine Taylor como Laura Lizzie

Breckin Meyer como Mittler

Cliff DeYoung como Mr. Bailey

Helen Shaver como Grace Downs

Assumpta Serna como Lirio

Jeanne Quinn como Jennifer