Última oportunidad para verla: Netflix quitará de su catálogo una de las mejores películas de suspenso psicológico

Netflix está constantemente renovando su catálogo con nuevas propuestas, pero también elimina de su repertorio otras producciones cuando finalizan los períodos de licencia para permanecer disponibles.

Entre los títulos que generan interés se encuentra "Ni una palabra", una película de suspenso y drama estrenada en 2001 que tiene como protagonistas a Michael Douglas y Brittany Murphy.

El film combina misterio, tensión y una carrera contrarreloj en la que un psiquiatra debe resolver un enigma mientras intenta recuperar a su hija secuestrada.

Netflix: ¿De qué trata "Ni una palabra"?





La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Un psiquiatra debe pensar y actuar con rapidez para descubrir un secreto en la mente de su paciente y salvar a su hija secuestrada en este tenso thriller psicológico".

La historia sigue a Nathan Conrad, interpretado por Michael Douglas, un psiquiatra que lleva una vida aparentemente tranquila junto a su esposa y su pequeña hija.

"Ni una palabra" es la película que Netflix quitará de su catálogo el próximo 17 de octubre.

Todo cambia cuando la niña desaparece y Nathan descubre que el secuestro no fue casual. Un grupo de delincuentes había estado vigilando a su familia y tiene una exigencia muy particular para liberar a la menor.

Los secuestradores no buscan dinero. Lo que necesitan es un código de seis dígitos que se encuentra en la mente de una de las pacientes de Nathan.

Se trata de Elisabeth Burrows, interpretada por Brittany Murphy, una joven que permanece prácticamente aislada y que tiene un historial de violencia y tratamientos psiquiátricos fallidos.

Nathan deberá entonces ingresar en la mente de Elisabeth para intentar descubrir el secreto que los delincuentes buscan, mientras el tiempo corre y la vida de su hija permanece en riesgo.

La película tiene una duración aproximada de 1 hora y 53 minutos. Actualmente figura en Netflix Argentina como una producción de intriga y basada en un libro.

¿Hasta cuándo se puede ver "Ni una palabra" en Netflix?





De acuerdo a la información dentro del catálogo, "Ni una palabra" se podrá ver hasta el sábado 17 de octubre, inclusive.