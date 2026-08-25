Últimas horas en Netflix: la película de acción y misterio que está repleta de estrellas de Hollywood

Netflix renueva constantemente su catálogo, no solo mediante la incorporación de nuevas producciones, sino también con el retiro de títulos que dejan de estar disponibles por cuestiones vinculadas con sus acuerdos de distribución. Entre las películas que tienen los días contados en la plataforma se encuentra una producción de acción y misterio que reúne a numerosas estrellas de Hollywood.

Se trata de "Amsterdam", una película estrenada en 2022 que combina thriller, drama, humor negro, romance y elementos históricos. Actualmente, el título continúa disponible en Netflix Argentina, aunque tiene como fecha de salida el 31 de agosto de 2026.

Netflix: ¿De qué se trata "Amsterdam"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Cuando son acusados de asesinato, un doctor y un abogado trabajan con una vieja amiga para descubrir al responsable... y convertirse en héroes inesperados."

La película está ambientada en la década de 1930 y sigue la historia de tres amigos que se conocen durante la Primera Guerra Mundial: Burt Berendsen, Harold Woodman y Valerie Voze. Años después, los tres vuelven a encontrarse y quedan involucrados en una investigación que comienza con un asesinato.

Netflix quitará de su catálogo "Amsterdam", que estará disponible hasta el 31 de agosto.

Lo que en principio parece ser un caso policial termina revelando una trama mucho más compleja. Los protagonistas son testigos de un crimen y rápidamente se convierten en sospechosos, por lo que deben reconstruir lo ocurrido mientras intentan descubrir quién está detrás de la muerte.

Franklin D. Roosevelt y los combina con elementos de ficción para construir una trama que mezcla misterio, humor y situaciones absurdas con momentos de tensión. A medida que avanzan en la investigación, aparece una conspiración de dimensiones políticas que busca alterar el rumbo del país.

La película toma como inspiración hechos reales, como el intento de derrocamiento al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, y los combina con elementos de ficción para construir una trama que mezcla misterio, humor y situaciones absurdas con momentos de tensión.

La película tiene una duración de 2 horas y 14 minutos.

El reparto de "Amsterdam" está lleno de estrellas

Uno de los principales atractivos de la película es la cantidad de figuras reconocidas que forman parte de su elenco. Christian Bale interpreta al médico Burt Berendsen, mientras que Margot Robbie interpreta a Valerie Voze y John David Washington se pone en la piel de Harold Woodman.

A ellos se suman Rami Malek y Robert De Niro, junto con Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Libby Voze. También participan Taylor Swift, en una aparición breve, además de Chris Rock, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola.