Últimos días en Netflix: la comedia romántica con Richard Gere que está por salir del catálogo

Hay películas que parecen quedar instaladas en una plataforma y que, de un momento a otro, aparecen entre las próximas despedidas. Eso es lo que ocurre con una comedia romántica que todavía puede verse en Netflix Argentina, pero que tiene los días contados, ya que la plataforma definió cuándo dejará de formar parte de su catálogo.

Se trata de "Bailemos", una producción que reúne a Richard Gere y Jennifer López en una historia que mezcla romance, música y baile. Antes de que la plataforma la retire, todavía queda una oportunidad para volver a verla o descubrirla por primera vez.

¿De qué se trata "Bailemos", la película de amor clásico que pronto se irá de netflix?

¿De qué se trata "Bailemos", la película de amor clásico que pronto se irá de netflix?

John Clark parece tener la vida que siempre imaginó: un buen trabajo, una familia estable y una rutina que funciona casi de memoria. Sin embargo, algo empieza a cambiar cuando, durante uno de sus viajes habituales, queda fascinado por una mujer que ve bailar en la ventana de una academia. Esa imagen despierta una curiosidad que lo lleva a tomar una decisión inesperada.

A partir de ahí, comienza a asistir en secreto a clases de baile con Paulina, una instructora que carga con sus propias dudas y frustraciones. Mientras él descubre un mundo completamente diferente al que conocía, también empieza a preguntarse qué lugar ocupa realmente la pasión en una vida construida alrededor de las obligaciones. El baile se convierte poco a poco en un espacio donde puede ser otra persona, lejos de lo que su familia y su trabajo esperan de él.

Pero mantener ese secreto empieza a tener consecuencias. Su esposa Beverly nota que algo cambió y contrata a un detective privado para averiguar qué está haciendo su marido. Entre malentendidos, vínculos que se transforman y una competencia de baile que termina ocupando un lugar central, la película pone el foco en aquello que ocurre cuando una persona decide recuperar una parte de sí misma que había dejado de lado.

Reparto de "Bailemos"

Richard Gere como John Clark

Jennifer Lopez como Paulina

Susan Sarandon como Beverly Clark

Stanley Tucci como Link Peterson

Bobby Cannavale como Chic

Lisa Ann Walter como Bobbie

Omar Benson Miller como Vern