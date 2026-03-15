Viajes en tren, memoria y paisajes hipnóticos: la película nominada al Oscar 2026 que conquista a los cinéfilos

Entre las películas que empezaron a llamar la atención del público en Netflix Argentina aparece una historia distinta, más íntima y reflexiva, que se abrió paso entre las candidatas de los Premios Óscar 2026 a mejor film.

Lejos de las grandes superproducciones, "Sueño de trenes" de Clint Bentley apuesta por una narración más contemplativa, donde cada escena construye un clima especial. Esa combinación entre sensibilidad, actuación sólida y una historia que invita a mirar hacia adentro la convirtió en una de las propuestas más comentadas del momento entre los amantes del cine.

¿De qué se trata "Sueño de trenes", la película nominada a los Óscar 2026, disponible en Netflix?

¿De qué se trata "Sueño de trenes", la película nominada a los Óscar 2026, disponible en Netflix?

A veces el cine encuentra historias simples y las transforma en algo profundamente humano. Eso es lo que propone Sueño de trenes, una película que avanza con calma y se apoya mucho en los silencios, los paisajes y los pequeños momentos que marcan una vida. La historia sigue a Robert Grainier, un trabajador ferroviario que pasa gran parte de sus días entre trenes, montañas y tareas duras mientras intenta construir un hogar y encontrar su lugar en el mundo.

A lo largo del relato se van sumando los vínculos que dan forma a su vida, especialmente su relación con su esposa y su hija, que representan ese espacio de calma al que siempre intenta volver después de largos períodos de trabajo. Sin embargo, los cambios del tiempo, las distancias y ciertos golpes inesperados van transformando su camino y lo obligan a enfrentarse con la soledad, los recuerdos y las decisiones que quedaron atrás.

La película no busca grandes giros dramáticos, sino retratar cómo una vida entera puede estar hecha de momentos simples que con el tiempo adquieren otro significado. A través del protagonista y de las personas que pasan por su vida, la historia construye un clima íntimo y melancólico que invita a pensar en el paso del tiempo, en los vínculos que nos sostienen y en las huellas que dejan los recuerdos.

El reparto está encabezado por Joel Edgerton, quien interpreta a Robert Grainier y sostiene gran parte de la historia con una actuación contenida y muy humana. A su lado aparecen Felicity Jones, que da vida a su esposa y aporta sensibilidad a los momentos más íntimos del relato, y William H. Macy, quien suma presencia en uno de los papeles secundarios que ayudan a construir el mundo que rodea al protagonista. Juntos forman un elenco que acompaña el tono reflexivo de la película y refuerza ese retrato de vidas marcadas por el paso del tiempo y los recuerdos.