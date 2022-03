Recientemente en los Estados Unidos, los padres tomaron mucha relevancia por temas políticos. Por ejemplo, han tomado mucho protagonismo en reuniones escolares, llegando a millones de reproducciones en las redes sociales e incluso siendo decisivos en elecciones, como fue el caso del estado de Virginia en el 2021. En esta oportunidad, apuntaron contra Disney.

Resulta que en las últimas semanas, la compañía agregó una serie de contenidos a su plataforma de streaming, Disney +, como Daredevil, Iron First, The Punisher, Luke Cage y The Defenders, entre otros. Debido al contenido para adultos que residen en estos títulos, el Consejo de Padres de Televisión tomó cartas en el asunto y publicó un comunicado al respecto.

"Durante más de 98 años Walt Disney Company se ha identificado con las palabras Family Friendly, y no podemos pensar en ninguna otra corporación en la historia de Estados Unidos que se haya construido más directamente sobre las espaldas y las billeteras de los padres y y las familias", redactó Tim Winter, presidente de la mencionada organización.

"La plataforma homónima de la compañía, Disney+, lógicamente se comercializó como un servicio de streaming familiar, y los padres han depositado su confianza en Disney para ofrecer precisamente eso. Parece tremendamente inadecuado que Disney+ agregue programación para público adulto, aparentemente para aumentar los ingresos por suscripción. ¿Qué será lo próximo, añadir número de striptease en vivo en Fantasyland en Disney World?", agregó.

"No es necesario que Disney+ compita con contenido explícito con otras plataformas de streaming. Disney ya tiene una ventaja competitiva con una plataforma de streaming que es la más segura para las familias. Su incursión en el contenido adulto empañará para siempre su etiqueta familiar”, finalizó el comunicado.

A pesar de estos comentarios, Disney no se mostró a favor de “bajar” los contenidos mencionados de su plataforma, incluso se rumorea que Daredevil tendrá una cuarta temporada en este servicio de streaming. Eso sí, en un pequeño triunfo para los padres, sería menos violenta.

¿Qué es el Consejo de Padres de Televisión?

Se trata de una organización sin fines de lucro creada por el periodista, escritor y activista, Brent Bozell III, la cual tiene el objetivo de, según explican en su sitio web, “proteger a los niños y las familias del sexo gráfico, la violencia y las blasfemias en los medios de comunicación, debido a sus efectos nocivos a largo plazo comprobados”.

Además, aseguran que su “visión” no es otra que “proporcionar un entorno de medios de entretenimiento sano y salvo para niños y familias en todo Estados Unidos”.