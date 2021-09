Como todos los fines de semana hay cientos de propuestas para mirar en la plataforma de streaming. Además de películas y series, hay documentales de Netflix que son imperdibles para hacer una maratón con unos buenos pochoclos y quedarse en casa si no tenes ganas de salir a ningún lado.

.

Los mejores documentales de Netflix

1. Rompan todo: la historia del Rock en América Latina

Los fanáticos de este género musical podrán conocer su historia en esta miniserie documental que tiene seis capítulos y fue estrenada en Netflix en 2020. Rompan todo está contada por sus protagonistas.

Durante estos capítulos figuras como Charly García y Fito Páez, las bandas Soda Stereo, Café Tacvba y Los Prisiones, y casi 100 artistas cuentan la historia de la evolución del rock desde su surgimiento hace más de 50 años, luchando contra el poder, la censura y la represión.

2. The toys: that made us

Esta serie documental cuenta con tres temporadas de cuatro capítulos cada una. A través de ella se recorre la historia de la creación de las franquicias más emblemáticas de juguetes para las infancias, como Las Tortugas Ninjas, My Little Pony, Barbie, Los Power Rangers, He-Man, LEGO, Hello Kitty, entre otras.

3. Esto es pop

Es una de las series documentales furor de este año. Esto es pop cuenta con ocho capítulos en la que los nombres más importantes de la industria musical revelan las historias no contadas que detrás de los hitos más cruciales de la música pop.

Suecia es uno de los países claves para el desarrollo músical de grandes artistas del pop que surgieron a fines de los 90. Desde Filadelfia, el Auto-Tune, Abba, Britney Spears, Oasis o los Backstreet Boys. ¿Cuál es el secreto de las canciones más pegadizas y que te invitan a bailar desde el primer acorde?

4. Las películas que nos formaron

The Movies That Made Us es una serie derivada de The toy: that made us. Está centrada en las películas más populares entre las décadas del 80 y 90, y cuenta la historia que hay detrás de su creación.

.

La miniserie documental cuenta con dos temporadas de cuatro capítulos cada una. El 12 de octubre se estrena una tercera que contará con 8 episodios. Algunas de las películas en las que centra son Volver al Futuro, Jurassic Park, Mujer bonita, Forrest Gump y desde el próximo mes se encontrará una emisión dedicada a Viernes 13.

Volver al futuro es protagonista de uno de los capítulos.

5. Ugly Delicious

Ugly Delicious es una serie documental de dos temporadas, la primera con ocho capítulos y la segunda con cuatro. En ella la comida es la protagonista y se la entiende como la mayor expresión cultural a nivel mundial. Esta producción es más que un diario de viaje sobre recetas.

El chef David Chang explora las técnicas de los platos más reconocidos a nivel mundial trazada a través de la cultura, quiénes son las personas que habitan las regiones de dónde son oriundas y por qué comen lo que comen.