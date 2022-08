Netflix incluyó a su plataforma una película que es sensación en las redes sociales. Se trata de "El Diablo a Todas Horas" (The Devil All the Time, en inglés), una película protagonizada por dos figuras estelares como Tom Holland y Robert Pattinson. Bajo la dirección y guion de Antonio Campos, el film estrenado en el 2020 es la nueva sensación de la plataforma de streaming.

Basada en la premiada novela de Donald Ray Pollock, esta entrega relata el suceso de "un joven se desvive por proteger a su familia en un pueblo envuelto en corrupción y depravación", según la descripción de Netflix. La interesante historia de intriga tiene una duración total de 2 horas y 18 minutos.

La película ofrece suspenso e intriga, con base en misteriosos sucesos que ocurren en un pequeño pueblo asediado por fuerzas malignas. Ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, el filme recibe el calificativo de inquietante y siniestro, siendo una de las películas más vistas del mundo en la actualidad.

El protagonista es Tom Halland, el joven actor británico que interpretó a "Spider-Man" desde el 2017 en adelante. La otra figura estelar que participa en el filme es Robert Pattinson, el galán que supo conquistar corazones en la primera película de la saga Crepúsculo. El resto del elenco lo conforman los reconocidos actores Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett y Pokey LaFarge.

Mirá el tráiler de El Diablo a Todas Horas