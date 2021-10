La popularidad de Netflix continúa a la alza entre la creciente competencia de los últimos meses gracias a un variado contenido de calidad y producciones propias que año tras año parece adaptarse a las nuevas corrientes y tendencias.

Netflix incorpora mensualmente películas, series y nuevas temporadas a pedido de un público cada vez más amplio.

El incremento de miniseries es tan solo un ejemplo de los grandes cambios que ha estado implementando la famosa plataforma de streaming en estos tiempos acorde a las demandas de un público más inquieto y con hambre de historias breves pero muy atrapantes.

Es el caso de la exitosa serie surcoreana original de Netflix El juego del calamar, dirigida por Dong-hyuk Hwang. En menos de un mes, esta producción dramática y violenta de 8 episodios capturó la atención de 142 millones de espectadores, lo que la convirtió en la más vista de esta empresa en su historia.

"El juego del calamar" es una de las series más exitosas de Netflix del 2021.

Sin embargo, aunque cueste créelo, en la plataforma de la gran “N” también existen series que pueden ser devoradas en menos de 6 horas por la breve duración de sus episodios y temporadas, su gran argumento, y fabulosos personajes, que no permiten al público despegarse de la pantalla.

Esta semana te hablamos de dos producciones imperdibles que se volvieron furor en las redes sociales y que, para muchos, son consideradas las “perlitas” ocultas de esta plataforma: Safe y Allias Grace. Pero en esta oportunidad, además, vamos a recomendarte no solo un gran título a escala global, sino la serie preferida por el mismísimo CEO de Netflix, Reed Hastings: The End of the F***King World.

Un joven que se define así mismo como un "psicópata" y una joven que asegura "odiar a todo el mundo" se cruzan en el momento clave del salto de la adolescencia a la adultez.

Quizás este nombre te resulte familiar y no tendría por qué sorprenderte. Se trata de una serie británica de comedia oscura que fue lanzada en la plataforma en 2018, y que desde entonces, provocó un gran sacudón en la historia audiovisual del país europeo.

En tan solo 8 episodios, la historia de dos jóvenes adolescentes cuyos caminos se cruzan en ese momento de la vida en el que hay que tomar las decisiones más importante de la adultez -quiénes somos, quién querremos ser, y cómo lo lograremos-, hipnotizó a la brevedad a miles de millones de personas de todo el globo.

James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden) dialogan entre sí y expresan sus reflexiones y pensamientos con voces en off para introducirnos en la mente de toda una generación abatida por la nueva era tecnológica, los cambios de paradigmas, un sistema capitalista voraz, y muchas otras cuestiones.

Ambas temporadas cuentan con 8 episodios cada una y pueden disfrutarse en Netflix.

Además de enamorar al CEO de Netflix, quien se declaró fan en su cuenta oficial de Facebook de esta serie que ya cuenta de dos temporadas, obtuvo una calificación de 100/100 en la prestigiosa página de críticos independientes de cine y series Rotten Tomates.