La popularidad de Netflix continúa a la alza entre la creciente competencia de los últimos meses gracias a un variado contenido de calidad y producciones propias que año tras año parece adaptarse a las nuevas corrientes y tendencias.

El incremento de miniseries es tan solo un ejemplo de los grandes cambios que ha estado implementando la famosa plataforma de streaming en estos tiempos acorde a las demandas de un público más inquieto y con hambre de historias breves pero muy atrapantes. Y lo mejor de todo es que ahora, vienen todas con un condimento extra: moralejas, trucos, secretos y enseñanzas bajadas a tierra que pueden ser aplicadas a la propia vida.

Es el caso de "Traidores", una serie situada en la Inglaterra que busca reordenarse a sí misma luego de la Segunda Guerra Mundial, y que sigue la historia de Feefy Simonds (Emma Appleton), una joven de 20 años valiente, inteligente y determinante en la vida que sabe lo que quiere: ser reconocida en su trabajo de espionaje a costa de cualquier cosa.

.

La mujer se une al servicio civil y le asignan espiar al gobierno de los Estados Unidos para aserciorarse de que que no se enteren de los planes británicos y además, eliminar toda infiltración rusa posible. Si sos un digno televidente que no busca una serie pochoclera, no solo entenderás el sentido de la serie sino que sabrás todas las claves de espionaje. Cuando termine el último capítulo, solo te quedará aplicarlas en la vida y siempre estarás un paso adelante.

Feef Symonds con solo 20 años se topará con los agentes más temibles e inteligentes del mundo y tratará de decifrar los planes de Estados Unidos, la entonces potencia mundial más omnipotente de todas. A la par, ejercerá sus trucos para pasar desapercibida y a su vez, luchar por ser reconocida en su ambiente laboral, donde por lógica, hay agentes más sabios y con más experiencia que no le tendrán ni un poco de fe ¿Podrá?

Ésta serie es creada y escrita por Bash Doran, creadora de “Boardwalk Empire”, “Smash” y “Masters of Sex”, además de que es producida por 42 y Twenty Twenty Television. La primera temporada consta de 6 episodios y estaría prevista una segunda. Se estrenó en el Reino Unido el 17 de febrero de 2019 y tras sus buenas críticas, Netflix adiquirió los derechos.

Por otra parte, en IMBD la ficción cuenta con una nota de 6,2/10 y en Rotten Tomatoes tiene un puntaje de 71%, mientras que Radio Times la nombró como uno de los mejores shows del 2019. Sin embargo, para el gigante rojo la respuesta final la tiene el público internacional y es en base a eso que deciden la continuidad de cualquier proyecto.