Las series basadas en historias reales o que personifican a personajes históricos suelen tener un trabajo de investigación bastante importante, para cometer ninguna “burrada” histórica o filmar situaciones que puedan ofender a los verdaderos protagonistas, más allá de la ficción. En este caso, una ex campeona de ajedrez demandó a Netflix por una frase de Gambito de Dama.

Estamos hablando de Nona Gaprindashvili, una jugadora oriunda de Georgia que fue la primera mujer en lograr el título de “gran maestro”, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Según la ex deportista, la seria Gambito de Dama la difamó al afirmar que "nunca jugó contra hombres". Aquí, la prueba en contrario.

La mujer, ya de 80 años, demandó el año pasado a la plataforma de streaming más grande del mundo, porque considera que en la seria Gambito de Dama se incurrió en falsedades contra su persona.

La frase de la discordia

Creada por Scott Frank y Allan Scott, la miniserie llegó al mundo en el 2020 para convertirse en un gran éxito. Recibió dos premios Globo de Oro y obtuvo múltiples nominaciones para sus actores en diversos galardones. Ahora, hilando fino, la georgiana acusó a la compañía que produjo la serie de difamarla.

Nacida en la Unión Soviética, fue una de las encargadas de elevar el ajedrez femenino.

En uno de los capítulos, un personaje afirma que Gaprindashvili “nunca se había enfrentado a hombres”, a lo que ella replicó que era “extremadamente sexista y denigrante”, puesto que indicó que se enfrentó a 59 competidores masculinos en 1968 (año en el que transcurre la serie).

Revés judicial

Aunque Netflix intentó rápidamente desestimar la demanda, utilizando un argumento que afirma que se trató de una ficción y que la Primera Enmienda a la constitución de Estados Unidos otorga a los creadores del programa una amplia licencia artística, parece haberse quedado corto.

El pasado jueves, Virginia A. Phillips, jueza federal de distrito, consideró que lo que dice la ex ajedrecista es válido. Además, sumó que las obras de ficción no son impermeables a las demandas de difamación, si es que menosprecian a las personas reales.

Nona Gaprindashvili fue campeona del mundo de ajedrez entre 1962 y 1978.

“ Netflix no cita, y el Tribunal no tiene conocimiento, de ningún caso que excluya las demandas por difamación por la representación de personas reales en obras ficticias”, redactó la magistrada, que fue nominada por el presidente Bill Clinton en 1999.

“El hecho de que la serie fuera una obra ficticia no aísla a Netflix de la responsabilidad por difamación si todos los elementos de la difamación están presentes”, agregó.

En cuanto a la plataforma, también señalaron que habían confiado en dos expertos en ajedrez para no “pifiar” en ningun detalle, y que nunca fue su intención defender a la ex jugadora.“La referencia de la serie a la Demandante tenía la intención de reconocerla, no de menospreciarla”, manifestaron los abogados de la compañía.

.

¿Quién es Nona Gaprindashvili?

Nació en la Unión Soviética en 1941 y a los 20 años ya pisaba fuerte en el mundo del ajedrez, ya que derrotó a la campeona mundial del momento, Elisaveta Bykova. A lo largo de su exitosa carrera, obtuvo más de 25 medallas en las Olimpiadas de la disciplina.

Esa victoria la dejó como la campeona del mundo, título que ostentó por más de 15 años. En 1995, se coronó en el Mundial Senior Femenino y es la única persona que también ganó el Mundial Senior. También se dio el lujo de ser la primera mujer en lograr el título de “gran maestro”, otorgado por la FIDE.