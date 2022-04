Con solo entrar a Netflix, los usuarios pueden percatarse de que el catálogo de películas, series y documentales a disposición es casi infinito. Por lo tanto, a la hora de elegir un contenido para reproducir la gente suele estar en problemas. Sin embargo, un crítico de cine y tuitero chileno se hizo viral en las últimas horas por proponer un listado multicultural para disfrutar en la plataforma.

El sentido de esta suerte guía no es otro que el de sacar a la luz el contenido “oculto” o quizás no tan popular, que espera agazapado por ser reproducido. Así lo explicó Gonzalo Frías Aguirre, un crítico de cine y tuitero chileno. Además, se aseguró de representar a un interesante abanico de países para que nadie se sienta excluido. Desde Argentina hasta Corea del Sur, no faltó nadie.

1-Ciudadano Ilustre

Para comenzar, el también conductor se refirió al filme que protagonizan Oscar Martínez y Dady Brieva, en donde se relata la historia de un exitoso escritor que vuelve a Salas, el pueblo de su infancia. Aunque lo reciben como un héroe, su estadía allí no le provocará más que problemas. “Genial cuestionamiento sobre los ídolos, la creación, las fuentes de inspiración”, comentó Frías.

Oscar Martínez y Dady Brieva protagonizan "Ciudadano Ilustre".

2-Contratiempo

Esta película española fue furor al momento de su estreno (2017) pero poco a poco fue perdiendo popularidad. En este caso, Mario Casas le pone vida a Adrián Soria, un exitoso empresario que despierta desorientado y se entera de que lo acusan de asesinato.

Para defenderse, contrata a Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país, quien lo fuerza a recordar lo que pasó.

3-El Sol que abraza

De origen taiwanés, este filme presume de muchos premios y es ideal para quienes disfrutan de un drama con tinte criminal. La trama se centra en torno a una familia que intenta salir adelante luego de que el hijo menor termine en la cárcel. “Es un examen de conciencia familiar devastador. Batazo emocional”, describió el crítico de cine.

"Contratiempo" fue furor al momento de su estreno y busca reposicionarse en Netflix.

4- El discípulo

Directamente, desde la India, llega la historia de un prometedor cantante de 24 años. Obsesionado con la búsqueda de la perfección y conflictuado por la relación con su familia, el protagonista intentará triunfar en su carrera para dejar atrás el fracaso de su padre.

5-Like de Stars on Earth

Sin salir del mencionado país, esta película marcó tanto a Frías Aguirre que aseguró que “debería exhibirse en colegios”. Relata la vida de un pequeño niño que atraviesa la madurez, generando problemas tanto en la escuela como en su propia familia. Sin embargo, un profesor de arte llegará a su mundo para cambiarlo por completo.

6-Burning

Este thriller surcoreano tiene como protagonista a Jongsu, un aspirante a novelista dispuesto a trabajar de cualquier cosa para sobrevivir. Sin embargo, su encuentro con una vieja amiga y su mascota lo empujará de lleno a una vida llena de riesgo y peligro.

"Ex-Machina" es considerada un clásico por muchos amantes del cine.

7-Big Fish and Begonia

Una película de animación china que llega con un mensaje para todas las edades, tiene como protagonista a Chun, un hombre que se convertirá en un delfín para explorar el mundo humano. Allí, comprenderá el delicado equilibrio que sostiene al mundo.

8-Midsommar

Para dejar bien en claro de qué va esta película, su póster promocional anuncia que “el terror se oculta a plena luz del día”. El filme sigue a un grupo de amigos que viaja a un extraño festival de verano en Suecia, que se celebra una vez cada 90 años. Allí se toparán con secretos y rituales que los harán llegar al límite.

9-Dhanak Rainbow

En esta oportunidad, dos hermanos armarán las valijas y emprenderán un viaje para conocer a su ídolo, Sha Ruks Khan. Sin embargo, además de conocerlo, tienen la intención de pedirla ayuda económica para una operación de la vista.

10- Ex-Machina (2015)

A pesar de haber sido estrenada en el 2015, muchos ya la consideran un “clásico”. Narra la historia de Caleb, un muchacho de 24 años que ganará una competición que le permitirá pasar una semana en un retiro.

Al llegar, se encontrará con la primera imitación humana de inteligencia artificial, para saborear un poco del posible futuro de la humanidad.

"Amanda Knox" es uno de los pocos documentales que integran la lista de películas.

11-The Night Comes For Us

Hay que viajar a Indonesia para cautivar a los amantes de la acción extrema. “Sangrienta, ritmo inagotable, belleza de coreografías y gore glorioso”, describió Frías en su listado.

12-On Body and Soul

Una aventura húngara que se hizo merecedora de varios premios a nivel internacional. Relata una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo.

13-Lazzaron Felice

Este filme italiano es prácticamente una burla a la sociedad moderna y tiene como protagonista a Lazzaro, un campesino que vive en una aldea donde los derechos no existen.

Jennifer Lawrence protagoniza "Mother!", la historia de una pareja que tendrá que sobreponerse a hechos escalofriantes.

¡14 -Mother!

Con Jennifer Lawrence como protagonista, esta historia se centra sobre una pareja que se instala en una mansión en el medio del campo. Sin embargo, la llegada de otra pareja vendrá de la mano de acontecimientos perturbadores y escalofriantes.

15- Akira

Otro filme de animación, en este caso considerado por Frías como “uno de los mejores anime de la historia”. “Sin Akira, no hay Matrix”, sentenció el crítico de cine.

16- Una Sombre en mi ojo

Dentro del grupo de las más nuevas, esta película danesa basada en hechos reales está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Se centra en la historia de un grupo de gente que intentará evitar que una bomba impacte en un colegio de Copenhague. “Para apreciar la esperanza, empatía y humanidad en tiempos oscuros”, opinó el chileno.

17- Amanda Knox

Uno de los pocos documentales incluidos en esta lista, construye el homicidio de Meredith Kercher, el cual tuvo lugar en el 2007. En este caso, se centra en Knox, una joven que compartió habitación con quien fuera asesinada.

"About Time" narra un viaje en el tiempo ideal para quienes disfrutan de las películas románticas.

18- Una Noche en el Paraíso

Otra película de Corea del Sur, en esté centrada en una guerra de gánsteres que no tienen piedad por el otro bando. Si bien muestra cierta lentitud al principio, se a poco se vuelva cautivante para el espectador.

19- About Time

De origen británico y con mucha emoción, el elenco está integrado por Domhnall Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy, entre otros. Juntos elaboraron una trama de viaje en el tiempo con un objetivo romántico detrás.

20- Rush

Por último, Chris Hemsworthd y Daniel Brühl se ponen en la piel de dos pilotos de la Fórmula 1. Su rivalidad será el centro de la película y tendrá sitio tanto dentro como fuera del circuito.