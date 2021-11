El género terror ganó preponderancia en el catálogo de Netflix en los últimos meses, una tendencia que se aceleró en los últimos días por Halloween. Pero además de miedo, estos títulos suelen tenen un fuerte relacion con los thriller psicológicos, como El Juego del Calamar (y las series coreanas que llegaron con esta ficción) o Misa de Medianoche. Y ahora un nuevo título está causando furor en la plataforma de streaming: Hipnótico.

La película se estrenó el pasado 27 de octubre y ya se posicionó como una de las producciones más reproducidas. Por ejemplo, en Argentina actualmente está en el sexto puesto del top ten.

.

¿De qué se trata?

Jenn, el personaje protagonista, es una mujer que sufre de ansiedad generalizada y no tiene trabajo estable. Lleva tiempo buscando distintos métodos para superar su problema, pero parece que nada terminada de funcionar.

Un día, la mujer recibe el consejo de una amiga: tal vez un especialista en hipnosis -no convencional- sea la solución que estaba buscando. Pero ¿y si alguien utilizara la hipnosis para controlarte?

Los creadores de Hipnótico prometen muchos giros inesperados, una montaña rusa de emociones y una película que no dará tregua al espectador, tal y como lo indica su título. El guión está a cargo de Richard D’Ovidio y para quienes amen estar al límite con los nervios esta será su película ideal.

.

Elenco de Hipnótico, el título de Netflix del momento

El film está protagonizado por una de las actrices fetiches de Netflix, Kate Siegel (Jenn), quien ya brilló en La maldición de Hill House y Misa de Medianoche). Por su parte, el terapeuta Collin Meade es interpretado por Jason O’Mara que participó en las series Agents of SHIELD, The Good Wife y The Man on the High Castle.

El reparto se completa con Dulé Hill, Lucie Guest, Jaime M. Callica y Tanja Dixon-Warren. La dirección está a cargo de Matt Angel y Suzanne Coote.