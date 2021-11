“The Office” es una adaptación estadounidense de una serie británica del mismo nombre. Desde su lanzamiento en 2005 se convirtió en una de las comedias más queridas y que con el paso de los años se volvió tradicional entre los "seriéfilos". Con sus nueve temporadas al aire a través de NBC y más de 200 episodios conquistó también al público latinoamericano que ahora la disfruta a través de plataformas de streaming como HBO Max y Amazon Prime Video.

Y acá cuando Jim invita a salir a Pam por primera vez pic.twitter.com/vhwumhrHYy — Te Lo Resumo�� (@teloresumo) July 2, 2021

Todo transcurría, como su nombre lo indica, alrededor de una oficina y en cada capítulo se contaba una historia diferente. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que hubo uno que nunca salió a la luz y todo fue gracias a la intervención del actor John Krasinski, quien interpretaba al protagonista "Jim Halpert".

El momento en el que Jim estuvo a punto de engañar a Pam

Jim era un empleado de una empresa papelera quien día a día buscaba excusas para entablar conversación con "Pam" (Jenna Fischer), la recepcionista de la que siempre estuvo enamorado y quien era su cómplice en las bromas que le jugaba a sus compañeros.

.

Los espectadores fueron vieron cómo temporada a temporada crecía el amor entre ellos y se convirtieron en una pareja entrañable. En la octava entrega, ella estaba embarazada y a los guionistas se le ocurrió que Jim la engañara. Pero el actor se puso firme en su decisión de no hacerlo.

—Así está después de ver la hermosa boda de Jim y Pam,por dentro está llorando a mares— #JAMWEDDING pic.twitter.com/6sRLfNsxEL — Michael Scott (@lMBEYONCEALWAYS) August 16, 2020

La idea era que se besara con Cathy, la mujer que reemplazaba a Pam en su antiguo puesto. "Hay un umbral hasta el que puedes empujar a tu audiencia porque son muy dedicados y les hemos mostrado mucho respeto. Pero hay un momento en el que, si los empujas demasiado, nunca volverán. Y creo que si mostráramos a Jim siendo infiel, sucedería eso”, contó Krasinski en el libro Welcome to Dunder Miffflin.

Videito de Jim y Pam porque he cancelado el amor pero no el de ellos pic.twitter.com/LW1dhu0s3k — �������������������� (@ontherowis) November 7, 2021

John aseguró que nunca se vio a sí mismo como un actor conflictivo pero que estaba seguro de que su personaje no engañaría a su mujer. “Es la única ocasión en la que recuerdo decir que por aquí no paso. Recuerdo haber dicho todo lo que pensé que nunca diría como ‘yo no pienso rodar esto’. Los fans estaban muy cómodos con la serie que estaban recibiendo, y necesitaba preocuparles con la sospecha que quizá les daría un mal final, para que así estuvieran felices cuando recibieran un buen final”, sentenció.