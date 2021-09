Brooklyn Nine-Nine es una de las series más vistas de Netflix, la producción creada por Dan Goor y Michael Schur cuenta con ochos temporadas y siete de ellas están disponibles en la plataforma de streaming. La comedia sigue las aventuras de un grupo de detectives de la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York. Al igual que en otras producciones de la empresa de entretenimientos, hay una argentina que forma parte del elenco.

La serie está protagonizadas por Andy Samberg (Jake Peralta), Melissa Fumero (Amy Santiago), Andre Braugher (Raymond Jacob Holt), Terry Crews (Terry Jeffords), Joe Lo Truglio (Charles Boyle), Joel McKinnon Miller (Norman Scully), Dirk Blocker (Michael Hitchcock) y la argentina Stephanie Beatriz, quien interpreta a la detective Rosa Díaz.

¿Quién es Stephanie Beatriz?

Su nombre completo es Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri. Nació el 10 de febrero de 1981 en la provincia de Neuquén. Su madre es de nacionalidad boliviana y su padre colombiana, además tiene una hermana menor. Cuando la actriz tenía tres años la familia decidió cambiar de residencia y se mudaron a Estados Unidos.

Webster, Texas, se convirtió en su nueva ciudad de residencia, donde se crió y fue creciendo su pasión por la actuación. En 2002 se recibió en la Universidad de Stephens y ese mismo año se mudó a Nueva York para ir en busca de sus sueños y seguir con su carrera actoral adelante, estuvo allí durante ocho años.

Finalmente, en 2010 se instaló en Los Ángeles, California, para seguir trabajando. Su debut televisivo fue en uno de los episodios de la serie The Closer en 2009. Mientras que su llegada al cine fue en 2013 con la producción independiente Short Term 12 donde compartió elenco con Brie Larson y Rami Malek. Desde entonces no dejó de trabajar.

Además de darle vida al personaje de Rosa en Brooklyn Nine-Nine, Sthepanie ha formado parte de Modern Family, Bojack Horseman, One Day at a Time, Jessie, entre otras. Aunque con su papel en la comedia creada por Samberg le permitió deplegar su talento con el género.

Stephanie Beatriz junto a Andy Samberg, quien interpreta a Jake Peralta.

En cuanto a su vida privada, en 2016 se definió como bisexual (Rosa Díaz también lo es) y contó que tiene transtornos alimenticios, tema del cual habla para ayudar a quienes están en situaciones similares. En octubre de 2018 la actriz se casó con su colega Brad Hoss y en agosto de 2021 nació su primera hija Rosaline.

"Del arte surge el aprendizaje, las conversaciones y el crecimiento. A mí me gusta contar historias, y creo que soy bastante buena en ello", expresó en diálogo con The New York Times sobre la importancia del personaje de Rosa en su vida y carrera profesional.