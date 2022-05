A la hora de adquirir propiedades para enriquecer su variado catálogo, Netflix es conocido por tener un ojo experto para encontrar producciones poco conocidas que puede convertir en resonantes éxitos. Aun así, la empresa no está libre de controversias, como la polémica elección de estrenar la secuela de 365 días, el film erótico donde la protagonista se enamora de su secuestrador. Sin embargo, hay líneas que ni siquiera Netflix se atreve a cruzar.

Desde su estreno en 2021, la película tailandesa "The sadness" ("La tristeza", en español) se consagró como favorita entre los fanáticos del género zombi, llegando a ubicarse dentro del ranking de las mejores películas de terror de los últimos 5 años, según IMDb. El film internacional tiene todo para convertirse en otro éxito de Netflix, pero la plataforma no se anima a subirla a su catálogo debido a sus escenas extremadamente violentas y sangrientas.

De qué se trata "The sadness", el éxito internacional que Netflix no quiere en su catálogo

Esta película tailandesa perturbó a las audiencias más valientes en los festivales de cine de terror.

En un contexto siniestramente similar a lo vivido por toda la humanidad en 2020, "The sadness" se ubica en una poblada ciudad de la República China donde, de un día para el otro, un virus comenzó a infectar a los ciudadanos. El "virus Alvin", verdadero protagonista de la película, es el catalizador que permite al director Rob Jabbaz presentar su propia versión de los clásicos muertos vivientes.

Y verdaderamente es un espectáculo sangriento: a diferencia de los lentos, pero pacientes zombis de "The walking dead" o "Night of the living dead", los infectados de Jabbaz no pierden la velocidad o la inteligencia cuando se contagian con el virus: todo lo contrario, la enfermedad los vuelve más rápidos, más inteligentes y más voraces. Tal vez lo más inquietante de estos zombis es que no atacan a sus víctimas en busca de alimento. Poseídos por una violencia sin igual, los infectados matan, violan y torturan con el simple propósito de causar dolor.

En medio de este torbellino de tripas y sangre, la cámara sigue la historia de los jóvenes amantes Kat y Jim, quienes se ven separados por la amenaza zombi. A lo largo de la película, los espectadores se aferrarán a sus asientos mientras los dos protagonistas intentan reunirse, Jim obstaculizado tras ser herido por uno de los infectados y Kat huyendo de un hombre de negocios que la perseguía aún antes de contraer el virus.

"Una pareja joven es llevada al límite de la cordura mientras trata de reunirse en medio del caos de un brote pandémico. Las calles se convierten en violencia y depravación, a medida que los infectados se ven empujados a realizar las cosas más crueles y horribles que te puedas imaginar. Asesinato, tortura, violación y mutilación son solo el comienzo", señala la sinopsis de Filmaffinity.

¿Por qué "The sadness" no está en Netflix?

A pesar de su gran éxito, Netflix no la sumó a su catálogo.

"The sadness" efectuó su recorrido por diferentes festivales de cine alrededor del mundo y recibió buenas críticas, pero se volvió infame entre los organizadores de dichos eventos, quienes tuvieron que colocar advertencias sobre la violencia gráfica de la película antes de transmitirla, algo que nunca antes había sucedido en muchos de los festivales de terror donde se mostró la producción tailandesa.

El director Rob Jabbaz no escatima en nada de eso. De hecho, donde la mayoría de los directores se alejarían de los momentos más intensos de sexo y violencia, él hace zoom. Jabbaz no pierde el tiempo desatando el horror, rompiendo todos los botones de advertencia de contenido en el proceso. "The sadness" es un himno vicioso que te mantiene en sus garras, te obliga a mirar al abismo y te desafía a mirar hacia otro lado.

Quedará por verse si Netflix estará dispuesto a horrorizar a su audiencia sumando la polémica pero exitosa película a su catálogo. El filme taiwanés tiene una duración de 99 minutos y se encuentra únicamente disponible en algunos sitios pirata.