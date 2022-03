Como todas las semanas, Netflix actualizó el catálogo de su plataforma de películas, series y documentales. En esta tanda, uno de los títulos destacó por sobre los demás y en cuestión de horas logró posicionarse como el contenido más visto, destronando a El estafador de Tinder, la historia real que sigue la vida del polémico y controversial Shimon Hayut, quien se hacía llamar Simon Leviev.

La actualización del ranking de la plataforma de streaming reveló que el documental sobre el estafador de mujeres de origen israelí fue desbancado por “El regreso a casa de Madea” (A Madea Homecoming, en su idioma original), film que fue estrenado el 25 de febrero y, a pesar del poco tiempo, arrasó en Netflix y se trepó al podio. Según lo que compartió la plataforma en sus estadísticas, la película ya cuenta con 31.560.000 horas reproducidas.

El regreso a casa de Madea, en Netflix.

La película en cuestión es una comedia -adaptada de la obra de teatro original- que se centra sobre la graduación universitaria del bisnieto de Madea, cuya celebración se ve interrumpida cuando el drama y los secretos familiares ponen en riesgo el feliz regreso a casa.

Mable "Madea" Simmons es fácilmente el personaje más reconocible de Tyler Perry. Considerada por algunos como la abuela favorita de Estados Unidos, cualquiera que esté familiarizado con la impetuosa matriarca sabe que apareció por primera vez en la obra de teatro de Perry de 1999, I Can Do Bad All by Myself, antes de debutar en el largometraje en 2005, Diary of A Mad Black Woman. Esta matriarca, brutalmente honesta y a menudo malhablada, y un icono, pasó a anclar una franquicia de 10 películas.

El regreso a casa de Madea: reparto

Además de escribir y dirigir la película, Perry volverá a protagonizar esta última entrega de la franquicia.

A la reunión familiar acuden notables estrellas del Universo Madea que retoman sus papeles (esta franquicia tiene multitud de series derivadas), como Gabrielle Dennis, Brandon Black, Isha Blaaker; además de Tamela Mann como Cora, David Mann como el Sr. Brown, Cassi Davis como la tía Bam y Tyler Perry (haciendo doblete) como Joe. El equipo está acompañado por un invitado especial, el icono irlandés Brendan O'Carroll, que interpreta a la pareja cómica de Madea, Agnes Brown.

Ficha técnica de “El regreso a casa de Madea”, la película furor de Netflix

Título original A Madea Homecoming

Año 2022

Duración 105 min

País Estados Unidos

Dirección Tyler Perry

Guión Tyler Perry

Música Philip White

Fotografía Taylor Randall

Reparto Tyler Perry, Brendan O'Carroll, Tamela J. Mann, David Mann, Cassi Davis, Brandon Black, Jennifer Gibney, Gabrielle Dennis, Candace Maxwell

Productora The Tyler Perry Company

Distribuidora Netflix

Género Comedia