Netflix realiza fuertes apuestas por su contenido original como Sandman. Sin embargo, cada tanto contenido producido por fuera de la plataforma llega a su catálogo y causa furor. Algo así fue lo que ocurrió con el fenómeno que produjo Manifiesto, y ahora ese mismo camino parece repetirse con la serie Bajo el fuego.

La ficción belga, cuyo título original es Onder Vuur, llegó a la N roja el pasado 24 de agosto y rápidamente se metió entre los 10 títulos más vistos. Actualmente, ocupa la novena posición del top ten de series en Argentina.

La tira, dirigida por Joost Wijnant, cuya primera temporada tiene 10 episodios, cada uno de ellos con una duración de entre 44 y 52 minutos, fue muy bien recibida tanto por los usuarios como por la crítica.

Actualmente, la serie cuenta con un puntaje de 6.6 sobre 10 en el sitio IMDb y por ejemplo, en Decider, donde escribieron: “Parece una Chicago Fire en versión belga, pero sus secuencias de acción son realmente apasionantes y cinematográficas la llevan a un nivel superior”.

De esta forma, se instala como una de las producciones originarias de Bélgica con mayor proyección dentro del mundo del streaming. La historia transcurre en Ostende, ciudad costera y municipio de la provincia de Flandes Occidental, en la región flamenca de Bélgica, por lo que la producción decidió llevar a cabo el rodaje en esa misma locación.

De qué se trata Bajo el fuego, la serie furor en Netflix

"Un equipo de bomberos debe equilibrar una labor peligrosa y estresante con desafíos personales y obstáculos profesionales", dice la sinopsis oficial.

La historia cuenta como es la vida de los trabajadores dentro del cuartel, un lugar en el que la solidaridad y la confianza es importante, pero eso no evitará que surjan disputas entre los integrantes del equipo. Todos están listos para responder al llamado de emergencia, pero eso no significa que no sean personas con sentimientos y conflictos.

Bajo el fuego: reparto

Louis Talpe como Orlando Foncke

Lien De Graeve como Dominique Meersman

Lynn Van Royen como Maaike De Boel

Sam Louwyck como Patrick Sinnaeve

Dirk van Dijck como Henri Maenhout

Alessia Sartor como Nina Gonzales

Wouter Bruneel como Boris Weber

Maarten Ketels como Vincent Knockaert

Piet De Praitere como Gilbert Gesqieure

Sahin Avci como Gio Kaplan

Ann Tuts como Noelle Hauspie

Aimé Claeys como Tom Lateur

Evelien Van Hamme como Annabel