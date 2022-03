Lejos de tratarse de un nuevo lanzamiento dentro de la plataforma de streaming, "Descolocados" forma parte del cátalogo de Netflix desde 2017. Pero luego de casi cinco años de su estreno, y sin haber tenido mucho éxito en aquellos tiempos, hoy la sitcom se convirtió en una de las más elegidas entre los fanáticos de Netflix.

La "comedia de porros" de Chuck Lorre y David Javerbaum, recibió muy malas críticas allí por el 2017. Incluso, debido a esto y a la bajísima repercusión que obtuvo en su momento, en 2018 Netflix decidió cancelar la serie luego de su segunda temporada. Inesperadamente, hoy ha resurgido y el panorama es completamente distinto, ya que se coloca entre las más vistas de la plataforma.

Incluyendo el mismo característico humor de The Big Bang Theory, los creadores de Descolocados eligieron ir por una trama que trate sobre la marihuana, pero tocando el tema con humor y no desde el activismo. La serie cuenta con diálogos crudos e irónicos al mismo tiempo, los cuales logran captar la atención del espectador en todo momento. La comedia es protagonizada por la reconocida actriz Kathy Bates, quien sin dudas se supo llevar todas las miradas. Su experiencia en exitosas series como American Horror Story, The Office, The Big Bang Theory, o hasta su paso por nada más ni nada menos que Titanic, fue lo que logró que su papel en Descolocados se destaque entre los demás.

Kathy Bates y una actuación que se lleva todos los aplausos.

Con tan solo dos temporadas, de diez capitulos de entre 25 y 30 minutos cada una, la sitcom logró que los usuarios de Netflix no quieran dejar verla. En momentos donde la legalización de la marihuana en nuestro país es un tema que está constantemente sobre la mesa, es mucha la gente que elige ver este tipo de series, en donde se tocan estos temas con total naturalidad. No es un dato menor que en 2017 se haya cancelado de la plataforma una serie de estas características, mientras que hoy, luego de cinco años, se coloca dentro de las series favoritas de Netflix.

De qué trata la serie Descolocados

La serie pone el foco en Ruth, interpretada por Kathy Bates, y muestra a una mujer que ha estado toda su vida manifestándose a favor de la marihuana terapéutica. La activista procannabis, quien también es abogada defensora de la legalización de la marihuana terapéutica, lanza su propio dispensario medicinal, luego de la despenalización del cannabis en California. En este dispensario incita a sus pacientes a que se relajen y disfruten "del viaje de la vida". Durante toda la serie, se puede ver tanto a sus empleados como a sus clientes fumando porro en todo momento, pero ninguno disfruta la experiencia tanto como Ruth.