Hacer un repaso de las mejores series de Netflix, a pesar de ser una plataforma joven, es una empresa ambiciosa, porque en menos de 10 años de producción original se ha convertido en el servicio que más títulos estrena semana a semana. Mientras se pueden usar muchos parámetros para determinar las mejores series de la plataforma, las opiniones de los críticos son unas de las más confiables.

Con todo el fin de semana por delante, si todavía no sabés a qué título darle play, no dudes en apostar por estas cinco series de Netflix, cuyos estrenos le trajo mayor reconocimiento y aún más espectadores a la plataforma de streaming más grande del mundo.

.

Peaky Blinders

La serie de la BBC se ha hecho mundialmente conocida gracias a Netflix, donde llega después de haberse emitido en Reino Unido. Con un 8,8 en IMBD y un impresionante 92% en Rotten Tomatoes, la historia logró capturar en cinco temporadas a la audiencia mundial de streaming.

Los creadores de la serie se basaron en los Peaky Blinders, una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham a mediados del siglo XX y que se caracterizaba por coser hojas de afeitar en sus gorras. Pero eso es solo el principio. Con cinco entregas de seis episodios cada una, no te querrás perder este aclamado viaje en el tiempo por las calles más violentas de Inglaterra.

Kingdom

Si aún crees que la mejor serie de zombis es The Walking Dead, es porque no viste Kingdom. Esta ficción coreana es un thriller de terror de época, ambientado en el período Joseon. En el corazón de un poderoso reino hay un príncipe que investiga lo que está sucediendo en su comunidad cuando una plaga parece apoderarse de ellos, moviendo a sus súbditos a comerse entre ellos.

El programa obtiene excelentes calificaciones tanto de IMDb como Rotten Tomatoes, que le otorgó a su primera temporada una calificación de aprobación del 93%. Con apenas 12 episodios repartidos en dos temporadas, Kingdom sigue siendo uno de los K-dramas mejor calificados en la historia de Netflix.

BoJack Horseman

En IMDB le dan un 8,7 para una de las mejores series de animación de la historia. En un mundo donde humanos y animales antropomórficos conviven, el protagonista de la serie es el caballo BoJack Horseman, protagonista de la telecomedia "Horsin' Around" en la década de los 90. Después de años de decadencia y una tormentosa vida personal, BoJack se propone volver al candelero a través de una autobiografía.

Con una tambaleante primera temporada, que recibió un tibio 67% de aprobación en Rotten Tomatoes, la serie creció para terminar sus 77 capítulos como una de las producciones más importantes del año. Salud mental, adicciones y moral todas se diseccionan bajo el duro lente de la comedia, resultando en una imperdible maratón de Netflix que te hará reír y llorar.

Muñeca Rusa

La primera gran serie que Netflix estrenó en 2019 se convirtió en una de las más aclamadas de su catálogo. Natasha Lyonne (cara conocida para los fanáticos de Orange is the new black) produce y protagoniza Muñeca rusa, una oscura comedia sobre una mujer que muere y resucita el día de su 36º cumpleaños una y otra vez.

La miniserie está compuesta por 8 capítulos de 30 minutos cada uno; con una duración total de 3 horas es material ideal para una maratón de fin de semana. Recibida con un 97% en Rotten Tomatoes y un 7,9 en IMBd, la serie logra manejar tonos humorísticos y agraviantes para ofrecer un viaje dantesco por la mente de nuestra protagonista.

La maldición de Hill House y Bly Manor

La maldición de Hill House y su segunda parte, La maldición de Bly Manor, son historias totalmente diferente que solo comparten creador y actores. Bueno, y su gusto por las casas encantadas. Con Hill House un poco más arriba en los rankings internacionales, la primera y segunda parte recibieron 93 y 87% de aprobación en Rotten Tomatoes, respectivamente.

Creada, dirigida y producida por el maestro del terror Mike Flanagan (Hush, Oculus, El juego de Gerald), la serie es un complejo drama familiar envuelto en una escalofriante historia de terror.