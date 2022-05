Si bien Netflix aumentó su inversión en contenido original para 2022, no todos sus grandes éxitos son producciones propias. La plataforma de streaming continúa sumando películas y series a su catálogo todos los meses, y a veces el título menos esperado llega a ubicarse entre los más vistos.

Esto sucedió con "El ritmo de la venganza", una película de acción estrenada en 2020 que no fue bien recibida en taquilla, pero hoy es furor entre los miembros de Netflix. El film británico protagonizado por la reconocida actriz Blake Lively estrenó en el servicio de streaming esta semana, y en pocos días logró posicionarse en el Top 5 de las películas más vistas de Argentina.

De qué se trata "El ritmo de la venganza", el más reciente éxito en Netflix Argentina

Protagonizada por Blake Lively, "El ritmo de la venganza" es un éxito en Netflix.

Basado en el libro del mismo nombre escrito por Mark Burnell, "El ritmo de la venganza" regresa a las raíces del género de acción para una clásica aventura de venganza: Stephanie Patrick (Blake Lively) descubre que el accidente aéreo que mató a toda su familia en realidad fue orquestado. Movilizada por la revelación, un deseo incontrolable de venganza comienza a arder dentro de ella.

Asumiendo múltiples identidades, Stephanie profundizará más y más en un mundo peligroso del que no está segura de poder salir. A pesar de su determinación, nuestra protagonista no es un personaje entrenado desde la infancia para ser una espía. Incluso después de aprender algunas habilidades bajo la guía del exagente "B" del MI6 (Jude Law), Stephanie sigue siendo un desastre: mal equipada para el mundo de los asesinatos, el dinero sucio y la red de mentiras en la que cae. Y eso es lo que la hace tan convincente e interesante de ver.

"Stephanie Patrick es una mujer que se embarca en una senda de autodestrucción, tras la trágica muerte de su familia en un accidente de avión. Cuando Stephanie descubre que la catástrofe no ha sido un accidente, se adentra en un mundo oscuro y complejo en el que busca venganza e intenta encontrar su propia redención", reseña la sinopsis oficial de la película.

El film británico tiene todas las características de una típica primer entrega en una franquicia de espías, algo esperable considerando que es producto de Paramount y EON Productions, los productores detrás de Misión Imposible y James Bond, respectivamente. Con otros tres libros en la serie, un presupuesto de $50 millones de dólares, una actuación estelar de Lively y una mujer en la silla del director, "El ritmo de la venganza" parecía la oportunidad perfecta para crear una épica historia de acción y venganza con una mujer a la cabeza.

A pesar de su desastroso desempeño en taquilla, la película la rompe en Netflix.

Así lo precisó la directora Reed Morano, en diálogo con Screen Rant: "Así lo pensé cuando lo leí [el guion]: esta es una verdadera oportunidad de ver la encarnación de una mujer en una película de acción, lo que siempre quise ver, pero nunca he visto; no sexualizado, pero práctico, realista. No todo sale bien. La acción es real. Es como, no todas las balas aciertan, y no todos los puñetazos aciertan. Da mucho más miedo, hay mucho más en juego y, emocionalmente, estás más conectado con ella".

A pesar de su potencial, la película no llegó a triunfar en taquilla, reuniendo apenas $2,8 millones durante su primer fin de semana y siendo víctima de una dura recepción en la crítica. Con un 29% de aprobación en Rotten Tomatoes, 2,8/5 en SensaCine y 4,6/10 en FilmAffinity, su retirada de la taquilla justo antes de la pandemia del coronavirus parecía el final de esta posible franquicia.

Dos años después, aparece Netflix. Siempre amante de una historia de redención, la plataforma de streaming compró los derechos de la película, la estrenó en su catálogo y en menos de una semana la convirtió en un éxito: "El ritmo de la venganza" se logró ubicar entre los 10 títulos más vistos de Netflix a nivel mundial, y una cita obligatoria para este fin de semana.